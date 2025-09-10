Τάνκοβιτς: «Το είχα πει ότι μόνο για την Ομόνοια θα άλλαζα ομάδα - Ήρθα σε άβολη θέση στην Πάφο»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας παραχώρησε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, μιλώντας στο κανάλι των πρασίνων.

Ο Σουηδός εξτρέμ, αφότου τόνισε ότι τα πάντα συνέβησαν πολύ γρήγορα, εξήγησε πως το ότι συνέβη στην Πάφο τον έφερε σε άβολη θέση, ενώ αποκάλυψε πως είχε πει στον ατζέντη του ότι μόνο για το τριφύλλι θα άλλαζε ομάδα στην Κύπρο.

Αναλυτικά όσα είπε...

«Νιώθω ενθουσιασμένος. Ήταν πολύ έντονες οι προηγούμενες μέρες. Τα πάντα συνέβησαν πολύ γρήγορα. Συνεπώς, θα χρειαστώ ακόμη 1-2 μέρες για να τα τακτοποιήσω όλα και να συνειδητοποιήσω ότι είμαι παίκτης της Ομόνοιας. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχει η Ομόνοια».

Γιατί επέλεξε την Ομόνοια: «Προφανώς βρισκόμουν σε δύσκολη θέση στην Πάφο, ότι συνέβη εκεί με έφερε σε πολύ άβολη θέση.Όλα συνέβησαν ξαφνικά. Η Ομόνοια για μένα είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος στην Κύπρο. Ένας ωραίος σύλλογος με πολύ μεγάλη ιστορία. Όταν μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία πήρα τηλέφωνο τον προπονητή, Χένινγκ Μπεργκ, μιλήσαμε λίγο, του παρουσίασα τον εαυτό μου και μετά από αυτό όλα πήραν τον δρόμο τους».

Για το αν έπαιξε ρόλο ότι γνώριζε τον Μπεργκ: «Φυσικά, είχε κάποιο ρόλο, αλλά θα έλεγα ότι για εμένα η μόνη ομάδα που ήθελα να αγωνιστώ στην Κύπρο, αν δεν ήταν η Πάφος, θα ήταν η Ομόνοια. Την περσινή περίοδο είχα πρόταση για να πάω σε άλλη ομάδα στην Κύπρο από μια αντίπαλο της Ομόνοιας, αλλά δεν δέχθηκα. Για εμένα, το είχα πει πριν καιρό στον μάνατζερ μου, αν ποτέ αλλάξω ομάδα στην Κύπρο θα ήταν μόνο για την Ομόνοια».

Για το τι θέλει να πετύχει με την Ομόνοια: «Θέλω να πετύχω σπουδαία πράγματα.Προφανώς, το βασικό που πρέπει είναι ότι θέλω να κερδίσω τίτλους, όντως αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να φέρω τίτλους στον σύλλογο και να συνεχίσω να κερδίζω».

Για τον κόσμο της Oμόνοιας και την πίεση: «Φυσικά, για εμένα είναι πολύ σημαντικό ως ποδοσφαιριστής να έχεις φιλάθλους μαζί σου να σε υποστηρίζουν και επίσης να σε ξυπνούν όταν δεν αποδίδεις καλά. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου και μου αρέσει πολύ. Στην Ελλάδα με την ΑΕΚ Αθηνών όπου οι φίλαθλοι είναι πάρα πολλοί, το ίδιο και στη Στοκχόλμη με τη Χάμαρμπι. Συνεπώς για εμένα δεν είναι κάτι νέο».

Γιατί ο αριθμός 22 είναι ο αγαπημένος του: «Ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής όταν ήμουν μικρός ήταν ο Κακά. Τον παρακολουθούσα όταν ήταν στη Μίλαν και ήταν μεγάλη έμπνευση για μένα όταν ήμουν παιδί».

Το μήνυμά του στον κόσμο της Ομόνοιας: «Θα κάνω τα πάντα από την πλευρά μου για το καλύτερο δυνατό, για να κερδίσω τίτλους. Θέλω να κάνουμε τα όνειρα μας πραγματικότητα και να είμαστε πάντα στην πρώτη θέση».