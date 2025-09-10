Το «αντίο» του... Ανορθωσιάτη Ντιόν στον Απόλλωνα

Αποχαιρέτισε τον Απόλλωνα ο Μπαμπακάρ Ντιόν με ανάρτησή του στα ΜΚΔ.

Ο Βελγο-Σενεγαλέζος εξτρέμ, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ανόρθωση, τονίζει πως ήταν ευχαρίστησή του που υπήρξε μέλος της οικογένειας των γαλάζιων της Λεμεσού.

Η ανάρτηση του Ντιόν:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους οπαδούς του Απόλλωνα, ήταν πραγματικά ευχαρίστησή μου να είμαι μέλος της οικογένειάς σας!

Ιδιαίτερη εκτίμηση στους συμπαίκτες μου και όλους όσοι εργάζονται πίσω από τη σκηνή για την υποστήριξή σας.

Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον».