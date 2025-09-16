«Η Γάζα καίγεται»: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
O ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.
Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο politis.com.cy
🚨💥 WAR ESCALATES— ARIKA🇮🇳🚩 (@nidhisj2001) September 16, 2025
🇮🇱 Israeli jets pounding Gaza City with massive airstrikes.
🇵🇸 Reports say a ground offensive has also begun, per Axios.#Gaza #Israel #Breaking pic.twitter.com/LhAH18QmRo