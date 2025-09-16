ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Γάζα καίγεται»: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Γάζα καίγεται»: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλη της Γάζας

O ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στο politis.com.cy 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη