ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σηκώνει κεφάλι για τα... αστέρια

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σηκώνει κεφάλι για τα... αστέρια

Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα ήρθε πολύ νωρίς, σε σχέση με πέρσι (11η αγωνιστική), και κάπως ανέλπιστα για την Πάφος FC. Όχι γιατί ο Απόλλωνας δεν είναι υπολογίσιμος αλλά γιατί έπαιζε στο «σπίτι» της και είχε δυναμική, ενώ ο αντίπαλος ήταν υπό τρομερή πίεση.

Σαφώς και είναι κάτι που στενοχωρεί, όμως υπάρχει μπόλικος δρόμος να καλυφθούν οι απώλειες. Μέσα από τα λάθη που έγιναν, μιας και η εμφάνιση δεν ήταν ικανοποιητική ή τουλάχιστον δεν ήταν από αυτές που μας έχει συνηθίσει το συγκρότημα του Καρσέδο, να διορθωθεί και να επιστρέψει δυναμικά. Ήταν νευρική η Πάφος FC και το μυαλό φάνηκε να είναι κάπου... αλλού.

Και αυτό το «αλλού» είναι η μεγάλη πρόκληση των ομίλων του Champions League, με το ταξίδι να αρχίσει την προσεχή Τετάρτη από τον Πειραιά κόντρα στον Ολυμπιακό (19:45). Οφείλει να σηκώσει κεφάλι και να προετοιμαστεί για το μεγάλο ραντεβού. Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και έτσι θα πάει με τις καλύτερες συνθήκες σε ένα ιστορικό ματς.

Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθούν περίπου 500 φίλοι της, αν και η Πάφος έχει στη διάθεσή της 1.600. Ίσως όμως ο κόσμος της «φυλάει χρήματα» για τα πιο ελκυστικά παιχνίδια σε Τορίνο και Λονδίνο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη