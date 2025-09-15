Σηκώνει κεφάλι για τα... αστέρια

Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα ήρθε πολύ νωρίς, σε σχέση με πέρσι (11η αγωνιστική), και κάπως ανέλπιστα για την Πάφος FC. Όχι γιατί ο Απόλλωνας δεν είναι υπολογίσιμος αλλά γιατί έπαιζε στο «σπίτι» της και είχε δυναμική, ενώ ο αντίπαλος ήταν υπό τρομερή πίεση.

Σαφώς και είναι κάτι που στενοχωρεί, όμως υπάρχει μπόλικος δρόμος να καλυφθούν οι απώλειες. Μέσα από τα λάθη που έγιναν, μιας και η εμφάνιση δεν ήταν ικανοποιητική ή τουλάχιστον δεν ήταν από αυτές που μας έχει συνηθίσει το συγκρότημα του Καρσέδο, να διορθωθεί και να επιστρέψει δυναμικά. Ήταν νευρική η Πάφος FC και το μυαλό φάνηκε να είναι κάπου... αλλού.

Και αυτό το «αλλού» είναι η μεγάλη πρόκληση των ομίλων του Champions League, με το ταξίδι να αρχίσει την προσεχή Τετάρτη από τον Πειραιά κόντρα στον Ολυμπιακό (19:45). Οφείλει να σηκώσει κεφάλι και να προετοιμαστεί για το μεγάλο ραντεβού. Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και έτσι θα πάει με τις καλύτερες συνθήκες σε ένα ιστορικό ματς.

Στο πλευρό της ομάδας θα βρεθούν περίπου 500 φίλοι της, αν και η Πάφος έχει στη διάθεσή της 1.600. Ίσως όμως ο κόσμος της «φυλάει χρήματα» για τα πιο ελκυστικά παιχνίδια σε Τορίνο και Λονδίνο.