Θέλει δουλειά, όμως μπορεί!

Κι όπως όλα δείχνουν, ο ΑΠΟΕΛ έχει το έμψυχο υλικό για να πάρει μια θέση στα ψηλά της βαθμολογίας. Φτάνει να βελτιωθεί σε κάποιους τομείς, που και στη νίκη επί της Ένωσης, φάνηκαν να «πληγώνουν».

Στην άμυνα εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στις σέντρες. Ο Μπέλετς πρέπει να αρχίσει να μιλά περισσότερο με τους κεντρικούς αμυντικούς αλλά και ο ίδιος να πραγματοποιεί εξόδους με αποφασιστικότητα και να μην μένει στη γραμμή. Στη μεσαία γραμμή, ο Μάγιερ πρέπει, επιτέλους, να αναλάβει μαζί με τον Ντάλσιο περισσότερες πρωτοβουλίες. Στην επίθεση χρειάζονται δυο γρήγοροι πλάγιοι. Ο Τομάς δεν είναι για τη θέση του δεξιού ακραίου επιθετικού. Αυτή η θέση «ανήκει» στον Μαϊόλι.

Ικανοποίηση για Σωτηρίου

Ο Πιέρος Σωτηρίου έβαλε το γκολ του, είχε δοκάρι κι έδειξε ότι σιγά - σιγά θα γίνεται όλο και πιο καλός. Το γεγονός ότι ο Κύπριος διεθνής σκόραρε και στις δυο νίκες μιλά από μόνο του! Ο Διαμαντάκος φάνηκε να έχει όρεξη, σκόραρε αλλά το γκολ του δεν μέτρησε. Γενικά προσφέρει μια καλή λύση, όπως άλλωστε και οι Κούτσακος - Ντράζιτς, οι οποίοι είναι πλέον δύσκολο από εδώ και πέρα να χρησιμοποιηθούν. Η απορία είναι γιατί να υπάρχουν στο ρόστερ πέντε επιθετικοί που παίζουν στην κορυφή.

Σταφυλίδης - Ρόσα

Αυτοί που σίγουρα θα «κλέψουν» την παράσταση φέτος στον ΑΠΟΕΛ, είναι ο Κώστας Σταφυλιδης στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο Ντιέγκο Ρόσα στη μεσαία γραμμή. Είναι και οι δυο παίκτες μεγάλης κλάσης που δείχνουν ότι δεν είναι τυχαία που αγωνίστηκαν στις Εθνικές ομάδες της χώρας τους. Ο Σταφυλίδης σε όλες τις ηλικίες στην Ελλάδα και ο Ρόσα στους μικρούς της Βραζιλίας με τους οποίους κέρδισε παγκόσμιο τίτλο! Οι δυο τους έδωσαν τις ασίστ για τα γκολ της νίκης.

Συγκινεί ο κόσμος...

Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ εντυπωσιάζει και συγκινεί με την παρουσία του στα εκτός έδρας παιχνίδια. Την Κυριακή γέμισαν και πάλι την κερκίδα που τους αναλογεί, δημιουργώντας μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα για τους παίκτες της ομάδας τους που δεν αισθάνονται ότι αγωνίζονται εκτός έδρας. Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στον αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με αντίπαλο τον Ακρίτα Χλώρακας στο «Στέλιος Κυριακίδης».