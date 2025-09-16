Mία επιλογή υπάρχει, βελτίωση...

Στην ΑΕΛ μετριάστηκε ο ενθουσιασμός που είχε δημιουργηθεί μετά τις μεταγραφές του καλοκαιριού και τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Ολυμπιακού (σ.σ. στο οποίο φυσικά μόνο το πρώτο ημίχρονο έπαιξε καλό ποδόσφαιρο πετυχαίνοντας τα δυο γκολ), καθώς ακολούθησε η ήττα από την ΑΕΚ και, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, η ισοπαλία με τον Εθνικό. Μία ισοπαλία που ήρθε μάλιστα στο τελευταίο λεπτό, αφού η ομάδα της Λεμεσού βρέθηκε προ του φάσματος της δεύτερης σερί ήττας έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Οι εμφανίσεις αυτές έφεραν κάποιο προβληματισμό στις τάξεις των γαλαζοκιτρίνων, που ευελπιστούν να αλλάξει άμεσα η εικόνα της ομάδας.

Το βάρος αυτό πέφτει και στις πλάτες του προπονητή, Πάολο Τραμετσάνι, για τον οποίο άρχισαν να ακούγονται μουρμουρητά από την κερκίδα. Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να βρει τις λύσεις για να παρουσιαστεί καλύτερη η ομάδα του και σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη της σεζόν. Στο καλεντάρι για την ΑΕΛ ως επόμενη υποχρέωση ξεπροβάλλει η Ομόνοια, την οποία θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Δευτέρα (22/09, 19:00) ταξιδεύοντας στο ΓΣΠ.