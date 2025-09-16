Πλήγωσε τον Βαλβέρδε η Άρσεναλ - Απίθανη και ιστορική Σεν Ζιλουάζ στο Αϊντχόφεν!

Μία νίκη και μια ήττα ο απολογισμός δύο εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League! H Άρσεναλ ήταν αυτή που χαμογέλασε στην 1η αγωνιστική, αφού ήταν ουσιαστική και πέρασε από το «Σαν Μαμές» νικώντας με σκορ 2-0 την Μπιλμπάο.

Αντιθέτως, η Αϊντχόφεν εμφάνισε όλα τα τρομερά αμυντικά της προβλήματα, αφού γνώρισε εντός έδρας ήττα με 3-1 από την φοβερή και τρομερή Σεν Ζιλουάζ, η οποία πέτυχε ιστορικό τρίποντο στ’ αστέρια!

Στο «Σαν Μαμές» για αρχή, το παιχνίδι ήταν αρκετά σκληρό, με αργό τέμπο και τις δύο ομάδες να μην δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να πάρουν αρκετά ρίσκα. Το ημίχρονο βγήκε… σβηστά και χωρίς σκορ (0-0), με τις καλές ευκαιρίες να είναι λιγοστές μπροστά στις δύο εστίες. Παρόλα αυτά, η Άρσεναλ παρουσιάστηκε διαφορετική στο δεύτερο μέρος. Αφού περιόρισε αμυντικά τους Βάσκους, εκμεταλλευόμενη και την απουσία του Νίκο Γουίλιαμς, έχτισε σιγά-σιγά τις προϋποθέσεις για να πάρει τη νίκη. Με τον Αρτέτα να βγάζει το «ραβδάκι» του, να ρίχνει στο 71’ στο ματς τον Μαρτινέλι και αυτός ένα λεπτό αργότερα να παγώνει τον… λάκκο των λεόντων. Με τον Τροσάρ ένα τέταρτο αργότερα να βάζει το κερασάκι στην τούρτα και το τρίποντο στις αποσκευές με προορισμό το Λονδίνο.

Στο «Philips Stadion», η Αϊντχόφεν θέλησε να ξεκινήσει με χαμόγελα τη σεζόν, αλλά βρήκε τον… μπελά της. Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ήταν άριστα στημένη στο γήπεδο, διαβασμένη και απέδρασε με τρομερό διπλό, επικρατώντας 3-1. Στην παρθενική της συμμετοχή στο Champions League, η βελγική ομάδα πήρε ιστορικό τρίποντο και μπορεί να ονειρεύεται!

Ο Ντέιβιντ στο 9ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι πάγωσε το… Αϊντχόφεν, για να έρθει να κατεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία ο Ελ Χατζ στο 39’, δίνοντας αέρα δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους. Η PSV έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει και πιο πιθανό έμοιαζε το τρίτο γκολ των Βέλγων, παρά το… πρώτο των γηπεδούχων. Όπως και έγινε, αφού ο Μακ Άλιστερ στο 81’ έσπρωξε από κοντά την μπάλα στα διχτυα για το 3-0.

Το μόνο που κατάφεραν οι Ολλανδοί, ήταν να μειώσουν με τον Φαν Μπόμελ και να… ρίξουν τη διαφορά των τερμάτων, κάτι που μπορεί να παίξει τον δικό του ρόλο στην εξέλιξη της League Phase.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22:00)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22:00)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22:00)

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός-Πάφος (19:45)

Σλάβια Πράγας-Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)

Άγιαξ-Ίντερ (22:00)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Μπάγερν-Τσέλσι (22:00)

Παρί-Αταλάντα (22:00)

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (19:45)

Μπριζ-Μονακό (19:45)

Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22:00)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22:00)

Σπόρτινγκ - Καϊράτ (22:00)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:

Tρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Αταλάντα-Μπριζ (19:45)

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ (22:00)

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22:00)

Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22:00)

Μαρσέιγ-Άγιαξ (22:00)

Μπόντο/Γκλιμτ-Τότεναμ (22:00)

Πάφος-Μπάγερν (22:00)

Τσέλσι-Μπενφίκα (22:00)

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19:45)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19:45)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22:00)

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22:00)

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν (22:00)

Μπαρτσελόνα-Παρί (22:00)

Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22:00)

Νάπολι-Σπόρτινγκ (22:00)

sportfm.gr