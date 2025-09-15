Πηλέας στο Champions League Magazine: «Αξιζουμε να είμαστε εδώ - Μου έρχονταν εικόνες από όταν ήμουν παιδάκι...»

Στο Champions League Magazine ενόψει της πρεμιέρας της Πάφου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με το παιχνίδι της Τετάρτης (17/9, 19:45) κόντρα στον Ολυμπιακό, μίλησε ο Κώστας Πηλέας.

Ο ακραίος μπακ των πρωταθλητών μας εξέφρασε την άποψη ότι η παφιακή ομάδα αξίζει να βρίσκεται στα «αστέρια» και μίλησε για τα συναισθήματά του τη στιγμή της πρόκρισης επί του Ερυθρού Αστέρα.

Μεταξύ άλλων ανέφερε...

«Σίγουρα με αυτές τις ομάδες που θα αγωνιστούμε θα είμαστε το αουτσάιντερ αλλά πιστεύω ότι αξίζουμε να είμαστε εδώ. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά για να είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει στο γήπεδο ότι μας αξίζει να είμαστε εδώ.

Αυτό μπορούμε να το κρίνουμε και που βλέπουμε μεγάλα αστέρια που έχουνε αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο να θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας να αγωνιστούν. Η πορεία μας στο Champions League θα βοηθήσει πολύ και το πρωτάθλημά μας και τη χώρα μας να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη.

Εκείνη τη στιγμή (σ.σ. στην πρόκριση επί του Ερυθρού Αστέρα) ένιωσα πραγματικά πολύ χαρούμενος. Μου έρχονταν εικόνες στο μυαλό όταν ήμουν παιδάκι και ονειρευόμουν κάποια μέρα να παίξω στο Champions League και μετά απλώς χάθηκα στη στιγμή.

Για την ομάδα είναι ειναι τεράστιο επίτευγμα, είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια που βλέπουμε πόσο μεγαλώνει η ομάδα και για το κυπριακό πρωτάθλημα είναι εξίσου πολύ σημαντικό. Αυτή η επιτυχία για μένα είναι όνειρο αλλά και για την πόλη είναι ένα τρελό όνειρο που κανείς δεν το πίστευε, εμείς το πραγματοποιήσαμε με σκληρή δουλειά, με τους ανθρώπους που έχει η ομάδα στο κάθε πόστο να κάνουν τη σκληρή δουλειά. Πάντα όταν δουλεύεις σκληρά και πιστεύεις στον εαυτό σου, μπορείς να πετύχεις μεγάλα πράγματα».