«Ωφέλιμη ξεκούραση, έχει μεγάλη σημασία να κερδίσουμε τον Απόλλωνα»

Διαβάστε όσα είπε ο Ε.Τ της Πάφου ενόψει του ντέρμπι με τον Απόλλωνα αλλά και το πρώτο παιχνίδι στο Champions League με τον Ολυμπιακό...

Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα: «Ήταν ωφέλιμη η ξεκούραση για αυτούς που δεν είχαν υποχρεώσεις. Ακόμη ένα ντέρμπι για το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη η σημασία να βρούμε το καλό μας αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουμε τη νίκη».

Για την προσέλευση κόσμου: «Περιμένουμε αρκετό κόσμο. Ευελπιστούμε να είναι κατάμεστο το Παφιακό. Τα εισιτήρια διαρκείας πλησιάζουν τις 3000. Η προπώληση των μεμονωμένων έχε ξεπεράσει τα 1500».

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Δεν έχουμε κάποιο σοβαρό αγωνιστικό θέμα. Θα δούμε την κατάσταση των διεθνών και του Κώστα Πηλέα. Είναι περισσότερο θέμα ετοιμότητας και ξεκούρασης».

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα: «Έχουμε 1600 εισιτήρια στη διάθεσή μας. Έχουμε ξεκινήσει την προπώληση. Η ομάδα θα αναχωρήσει Τρίτη πρωί και θα επιστρέψει την Τετάρτη μετά τον αγώνα».

Για τον Μίμοβιτς: «Έχει ήδη ενσωματωθεί με την ομάδα. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είναι θέμα χρόνου να τον δούμε να κάνει ντεμπούτο».

Για την αποχώρηση του Τάνκοβιτς: «Όλος ο οργανισμός της Πάφου θα είναι πάντα ευγνώμων για το πόσα πρόσφερε στην ομάδα. Είναι ένας από τους παίκτες που αγαπήθηκε και αγάπησε την ομάδα. Πάρθηκε μια δύσκολη απόφαση από την επιτροπή προγραμματισμού».

Αν θα γίνει κι άλλη προσθήκη: «Δεν είμαι σίγουρος. Υπήρχε η διάθεση για να ερχόταν ακόμη ένας παίκτη καταλόγου Β'.

Για τα πακέτα της Ευρώπης: «Θα κυκλοφορήσουν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό».