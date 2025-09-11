Εμπιστοσύνη στον Καρσέδο

Ο 21χρονος ακραίος αμυντικός Όγκνιεν Μίμοβιτς αποτέλεσε το 9ο απόκτημα, ενώ ο άλλοτε αρχηγός της ομάδας, Μουαμέρ Τάνκοβιτς, είπε αντίο και κατέληξε στην Ομόνοια. Σίγουρα, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, θα ήταν δύσκολο να μπει ξανά στην εξίσωση και θεωρήθηκε καλύτερο και για τις δύο πλευρές να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Ένας παίκτης που στην πιο «χρυσή» χρονιά (2024-25) για την Πάφο αποτέλεσε σημαντικότατο γρανάζι μιας και από τα 60 παιχνίδια της περσινής σεζόν, έπαιξε στα 56, καταγράφοντας 4.448 αγωνιστικά λεπτά. Και η επίδρασή του ήταν σημαντική στο επιθετικό κομμάτι αφού σκόραρε δέκα γκολ και έδωσε 13 ασίστ. Και φέτος, πριν αποχαιρετήσει, είχε μετρήσει ήδη δύο ασίστ.

Σίγουρο η αποχώρησή του αφήνει ένα σημαντικό κενό που πρέπει να αναπληρωθεί και στην παφιακή ομάδα ευελπιστούν πως αυτό θα γίνει μέσω του ποιοτικού ρόστερ, που ενισχύθηκε και φέτος με παίκτες με αξιοσημείωτα βιογραφικά. Και έχουν εμπιστοσύνη στους χειρισμούς Καρσέδο, τον οποίο στηρίζουν απόλυτα.