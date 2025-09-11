Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας
Στάδιο: Στάδιο Γ.Σ.Π.
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Πέτρου Πέτρος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
20:00 Πάφος F.C. – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου - ΑΕΚ Λάρνακας
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας
VAR: Χριστοφόρου Μάριος
AVAR: Λάμπρου Λάμπρος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Εθνικός Άχνας
Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
19:00 ΕΝΠ - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου
19:00 FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. - Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
ΑVAR: Σάββα Γιώργος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
19:00 Άρης Λεμέσου – Ολυμπιακός Λευκωσίας
Στάδιο: Αλφαμέγα
Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλής
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
ΑVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη