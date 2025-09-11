ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Ακρίτας Χλώρακας

Στάδιο: Στάδιο Γ.Σ.Π.

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

20:00 Πάφος F.C. – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

20:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου - ΑΕΚ Λάρνακας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Εθνικός Άχνας

Στάδιο: Στάδιο Αλφαμέγα

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

19:00 ΕΝΠ - ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου

19:00 FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y. - Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

ΑVAR: Σάββα Γιώργος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

19:00 Άρης Λεμέσου – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Στάδιο: Αλφαμέγα

Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλής

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

ΑVAR: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη