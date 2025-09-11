«Αυτή ήταν η μοίρα μου...»

«Μπορεί να έγινα κουραστικός, επιστρέφω για τρίτη φορά στην Ανόρθωση, σε μια ομάδα που με βοήθησε ως ποδοσφαιριστή να πετύχω τα όνειρά μου, να γίνω παίκτης Premier League, αλλά το σημαντικό είναι ότι μου έδωσε την ευκαιρία να αρχίσω την προπονητική μου πορεία. Πετύχαμε πολλά πράγματα, πράγματα που πολλοί ούτε στα όνειρά τους δεν τα έβλεπαν. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε ότι η ομάδα θα κερδίζει τρόπαια, προς το παρόν. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα στην ομάδα γιατί δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική ομάδα, είναι το μόνο πράγμα που έφερε ο κόσμος από την Αμμόχωστο και έχουμε την ευθύνη όλοι να βοηθήσουμε», ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Γεωργιανός τεχνικός.

Σε ερώτηση εάν είχε κι άλλες επιλογές, απάντησε: «Είχα περιπτώσεις που θα μπορούσα να πάω να δουλέψω αλλού. Αλλά, για να φτάσω ώς εδώ, ήταν η μοίρα μου. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η Ανόρθωση».

Όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, ο Τιμούρ Κετσπάγια επιβεβαίωσε ότι ενδιαφέρει ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας Ρομάν Μπεζούς, o οποίος -όπως όλα δείχνουν- θα φοράει τη φανέλα της Ανόρθωσης, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για τον Αμρ Ουάρντα, για τον οποίον παρέπεμψε στον πρόεδρο της ομάδας. «Υπάρχουν άλλα θέματα πέρα από το οικονομικό, τον θέλει ο προπονητής και θα δούμε τι θα κάνουμε», απάντησε επί τούτου ο Κυριάκος Πραστίτης. Πάντως, για τον Αιγύπτιο στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν πληροφορίες για ενδιαφέρον της Λάρισας. Xθες, επιβεβαιώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Εμίλ Μπέργκστρομ.

«Σωστή στις υποχρεώσεις της»

Μετά το τέλος της παρουσίασης του Τιμούρ Κετσπάγια, ο πρόεδρος της Ανόρθωσης αναφέρθηκε στα οικονομικά ζητήματα. «Από την ημέρα που αναλάβαμε, καθημερινά μέχρι και σήμερα κάτι νέο εμφανίζεται μπροστά μας. Είπαμε ότι θα κάνουμε μικρότερο προϋπολογισμό. Θέλουμε να καταλάβει και ο τελευταίος αγνός οπαδός ότι, για να συνεχίσει να υπάρχει, η Ανόρθωση θα πρέπει να είναι σωστή στις υποχρεώσεις της», ανέφερε. Σε τοποθέτηση για τους επενδυτές τόνισε ότι: «Αν υπάρχει κάποιος που εγγυάται τα χρήματα που χρειάζεται, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Καλούμε άπαντες να απομονώσουν αυτούς που έμαθαν να κάνουν κριτική και να σύρνουν πέτρες». Σε ειδικότερη αναφορά για τον Γκέιμπριελ Γκρεγκ, τον νέο επενδυτή του Απόλλωνα, για τον οποίο είχε γίνει λόγος ότι προσέγγισε και την Ανόρθωση, σημείωσε: «Όταν ήρθε ο Γκρεγκ, δεν είχαμε καν γενικό διευθυντή. Ήμασταν στον αυτόματο πιλότο για έναν περίπου μήνα, ο Μήτρου ήταν υπό παραίτηση. Πλέον η επιτροπή έχει καταρτίσει ένα πλάνο. Όταν ήρθε ο άνθρωπος να μας μιλήσει, είχαμε 16 υποθέσεις στη FIFA, δεν μπορούσαμε να του το κρύψουμε».

Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός διευθυντής, Ραφαήλ Δημητρίου, επισήμανε ότι έχουν καταβληθεί 5,5 εκατ., που αφορούσαν είτε σε τρέχοντα έξοδα από τον Οκτώβριο του 2024 είτε σε παλιές οφειλές.