ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να πάρουν μπρος οι φορ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Να πάρουν μπρος οι φορ

Περιμένουν πολλά από αυτούς στο Κολόσσι!

Ήταν πολλά αυτά που «έφταιξαν» στις πρώτες δύο στροφές του πρωταθλήματος στον Απόλλωνα. Ούτε η άμυνα ανταποκρίθηκε, όμως περισσότερο δεν λειτούργησε η επιθετική γραμμή. Και το ένα γκολ που πέτυχε ο Βέισμπεκ στο 3-1 με τον Άρη, δεν είχε αντίκρισμα. Είναι καιρός να πάρουν μπρος οι επιθετικοί και καλούνται να το κάνουν στη σαββατιάτικη δοκιμασία κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας. Τόσο ο Μάρκες, όσο και ο Καστέλ ξέρουν καλά πως ο Αυγουστή περιμένει πολλά και οφείλουν να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο. Φυσικά, σκοπός είναι η νίκη και στον Απόλλωνα τονίζουν πως, όποιος σκοράρει, θα είναι καλοδεχούμενο.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη