Να πάρουν μπρος οι φορ

Ήταν πολλά αυτά που «έφταιξαν» στις πρώτες δύο στροφές του πρωταθλήματος στον Απόλλωνα. Ούτε η άμυνα ανταποκρίθηκε, όμως περισσότερο δεν λειτούργησε η επιθετική γραμμή. Και το ένα γκολ που πέτυχε ο Βέισμπεκ στο 3-1 με τον Άρη, δεν είχε αντίκρισμα. Είναι καιρός να πάρουν μπρος οι επιθετικοί και καλούνται να το κάνουν στη σαββατιάτικη δοκιμασία κόντρα στην Πάφο εκτός έδρας. Τόσο ο Μάρκες, όσο και ο Καστέλ ξέρουν καλά πως ο Αυγουστή περιμένει πολλά και οφείλουν να τον βγάλουν ασπροπρόσωπο. Φυσικά, σκοπός είναι η νίκη και στον Απόλλωνα τονίζουν πως, όποιος σκοράρει, θα είναι καλοδεχούμενο.