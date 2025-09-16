Καρσέδο: «Δεν ήρθαμε τυχαία εδώ, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα...»

Αναλυτικά:

«Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Δουλέψαμε σκληρά όλη τη σεζόν γι’ αυτή τη στιγμή. Ανυπομονούμε να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο και να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό πλάνο, τόνισε πως η ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της: «Έχουμε το πλάνο μας, δεν αλλάζουμε πολλά. Οι παίκτες ξέρουν τι να κάνουν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

Για τη σημασία του αγώνα: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όλα θα είναι δύσκολα. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ».

Πιστεύω είναι σημαντικό να είμαστε η Πάφος να κάνουμε το παιχνίδι μας, δεν πρέπει να φοβηθούμε. Πρέπει να συναγωνιστούμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να παλέψουμε για όλες τις φάσεις. Είναι η πρώτη μας φορά, αλλά γιατί όχι.

Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο ξέρουμε τις ομάδες και πως παίζουν. Η επόμενη εβδομάδα είναι σίγουρα πιο δύσκολη για μας, θα είναι έτοιμοι γι' αύριο. Το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο, όμως συγκεντρωνόμαστε στο αυριανό.

Πετύχαμε πολλά με την Πάφο, είμαστε εδώ όμως και θέλουμε περισσότερα, θα το προσπαθήσουμε γιατί όχι.»

Τέλος, μίλησε με σεβασμό για τον αντίπαλο και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Τον γνωρίζω από τότε που ήμουν με τον Έμερι. Είναι χαρά μου που θα τον συναντήσω ξανά».

Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Μπρούνο, αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Η ομάδα μας είναι έτοιμη για το αυριανό παιχνίδι, προσωπικά είναι όνειρο μου να αγωνίζομαι τέτοιου είδους αγώνες. Ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε το θετικό αποτέλεσμα και για να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους!»