Ομόνοια: Τα πακέτα για τους εντός έδρας αγώνες του Conference League

Από την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, στις 10:00, διατίθενται τα Πακέτα Εισιτηρίων για τους εντός έδρας Ευρωπαϊκούς αγώνες στο πλαίσιο του League Phase του UEFA Conference League.

Τα Πακέτα Εισιτηρίων αφορούν τους ακόλουθους αγώνες:

MD1 | OMONOIA – 1. FSV Mainz 05 (02/10/2025, GSP, 19:45)

MD4 | OMONOIA – FC Dynamo Kyiv (27/11/2025, GSP, 19:45)

MD6 | OMONOIA – Raków Częstochowa (18/12/2025, GSP, 22:00)

Διάθεση ΠακέτωνΗ προτεραιότητα αγοράς Πακέτων Εισιτηρίων έχει καθοριστεί ως ακολούθως:1. Από τις 16/09, στις 10:00, μέχρι τις 21/09 όσοι φίλαθλοι είναι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-26.2. Από τις 23/09 μέχρι τις 28/09 η διάθεση συνεχίζεται με ελεύθερη πώληση Πακέτων Εισιτηρίων για όλες τις θέσεις

3. Από τις 29/09 θα αρχίσει η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων για τον πρώτο εντός έδρας αγώνα

Τι ισχύει για τους Κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας

Τα Εισιτήρια Διαρκείας δεν ισχύουν στους Ευρωπαϊκούς αγώνες.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα μέχρι τις 21/09 γιανα αγοράσουν Πακέτο Εισιτηρίων στη θέση όπου βρίσκεται το Εισιτήριο Διαρκείας τους.

Η αγορά Πακέτου Εισιτηρίων κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο θα επιτρέπεται μόνο για τους ίδιους τους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας.

Αλλαγή θέσεων κατόχων Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από οδηγίες της UEFA

Για τους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας που επηρεάζονται από τις οδηγίες της ΟΥΕΦΑ για να κρατηθούν θέσεις στην κερκίδα για τις ανάγκες της, θα διευθετηθεί η κράτηση άλλης θέσης στην ίδια κερκίδα, αναλόγως διαθεσιμότητας, την οποία θα μπορούν να αγοράσουν, ως Πακέτο Εισιτηρίων, για τους τρεις εντός έδρας Ευρωπαϊκούς μας αγώνες.

Οι θέσεις που επηρεάζονται και η καινούργια θέση τους είναι οι εξής:

106 και 107 οι σειρές 3&4 οι θέσεις 11-16 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 107

302 οι σειρές 1-8 οι θέσεις 20-27 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 302

402 ολόκληρο το τμήμα οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 401

403 οι σειρές 1-2 οι θέσεις 14-19→ θα μετακινηθούν στο τμήμα 403

223 οι σειρές 9-11 οι θέσεις 7-15 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 224

226 οι σειρές 1-7 οι θέσεις 1-6 → θα μετακινηθούν στο τμήμα 226

Οι τιμές των ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα σημεία πώλησης

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 22104848

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Παπανικολή και ΝήσουΔευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο | 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα με Παρασκευή | 15:00 – 19:00

Online TicketingΑπό την Τρίτη 16/09, ώρα 10:00

* Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων θα ισχύει σύμφωνα με την ανακοίνωση που θα εκδοθεί για τη διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων για τον κάθε αγώνα ξεχωριστά

Η διάθεση των Πακέτων Εισιτηρίων ολοκληρώνεται την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου και ακολούθως τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει η διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον αγώνα με την 1. FSV Mainz 05, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League.

Το κάθε Πακέτο Εισιτηρίων δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο φίλαθλο.

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα.

Τρόποι Πληρωμής

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Τιμές εισιτηρίων ανά αγώνα