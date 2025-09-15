Χορηγικό ντιλ Ομόνοιας με Rebuke Lounge - Οφέλη για τους κατόχους Privilege card

Τη συνεργασία της με το Rebuke Lounge ανακοίνωσε η Ομόνοια, με τους κατόχους Privileage card των πρασίνων να επωφελούνται έκπτωσης 15%.

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας:

Ανακοινώνουμε την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας με το Rebuke Lounge.

Η συνεργασία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Μέσω της συνεργασίας αυτής οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που είναι κάτοχοι Privilege card θα επωφεληθούν έκπτωσης 15% στο Rebuke Lounge, με την παρουσίαση barcode που θα τους αποσταλεί μέσω της εφαρμογής OMONOIA Loyalty.

Λίγα λόγια για το Rebuke Lounge

To Rebuke Lounge βρίσκεται στην παραλία Μακένζι και συνδυάζει αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία και μοναδική εξυπηρέτηση. Ξεχωρίζει για τα διεθνούς και ιαπωνικής κουζίνας πιάτα του φτιαγμένα με φρέσκα υλικά υψηλής ποιότητας, όπως και τη μεγάλη ποικιλία θαλασσινών, sushi και γλυκών. Το Rebuke Lounge είναι ένας ιδανικός προορισμός για business lunch, μεσημεριανό, δείπνο αλλά και για βραδινά κοκτέιλ.

Rebuke lounge Παραλία Μακένζι, Λάρνακα

9:00 πμ – 1:00 μμ

24626213 / Mackenzie beach

www.rebukelounge.com

info@rebukelounge.com

Instagram: @rebukelarnaca

Καλωσορίζουμε το Rebuke Lounge στην οικογένεια των χορηγών μας και ευχόμαστε η συνεργασία μας να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία!