«Ο Λοΐζου ερωτεύτηκε το πρότζεκτ της Χάποελ Τελ Αβίβ»

Αρκετές ιστοσελίδες, αναφέρονται στο δεδομένο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ και την πρόταση προς την Ομόνοια.

Η ιστοσελίδα, sport5, παραθέτει μάλιστα και δηλώσεις από παράγοντα της ομάδας του Ισραήλ ο οποίος σημείωσε:

«Θέλει πολύ να έρθει και είναι περίεργο για τους ανθρώπους εκεί, δεν καταλαβαίνουν πώς προτιμά να έρθει εδώ παρά να μείνει στη Λευκωσία, πως ερωτεύτηκε αυτό το πρότζεκτ και θέλει μια νέα πρόκληση».

Θυμίζουμε πως ο Χένινγκ Μπεργκ στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά το τέλος του αγώνα με τον Ακρίτα, τοποθετήθηκε για τον διεθνή επιθετικό για τον οποίο είπε πως οι σύμβουλοι του δεν είναι τοπ.