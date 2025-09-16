ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Λοΐζου ερωτεύτηκε το πρότζεκτ της Χάποελ Τελ Αβίβ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Λοΐζου ερωτεύτηκε το πρότζεκτ της Χάποελ Τελ Αβίβ»

Όπως είναι λογικό, η περίπτωση του Λοΐζου Λοΐζου είναι σε πρώτο πλάνο και στο Ισραήλ.

Αρκετές ιστοσελίδες, αναφέρονται στο δεδομένο ενδιαφέρον της Χάποελ Τελ Αβίβ και την πρόταση προς την Ομόνοια.

Η ιστοσελίδα, sport5, παραθέτει μάλιστα και δηλώσεις από παράγοντα της ομάδας του Ισραήλ ο οποίος σημείωσε:

«Θέλει πολύ να έρθει και είναι περίεργο για τους ανθρώπους εκεί, δεν καταλαβαίνουν πώς προτιμά να έρθει εδώ παρά να μείνει στη Λευκωσία, πως ερωτεύτηκε αυτό το πρότζεκτ και θέλει μια νέα πρόκληση».

Θυμίζουμε πως ο Χένινγκ Μπεργκ στο πλαίσιο των δηλώσεων του μετά το τέλος του αγώνα με τον Ακρίτα, τοποθετήθηκε για τον διεθνή επιθετικό για τον οποίο είπε πως οι σύμβουλοι του δεν είναι τοπ. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη