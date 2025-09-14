ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήταν πόθος του Ομονοιάτη

Η απόκτηση του Μουαμέρ Τάνκοβιτς ενθουσίασε τον Ομονοιάτη. Η αλήθεια είναι πως το όνομα του Σουηδού επιθετικού εμφανίστηκε ουκ ολίγες φορές σε καφενειακού επιπέδου συζητήσεις ανάμεσα στους οπαδούς της ομάδας.

Να λοιπόν που το τριφύλλι κατάφερε να τον εντάξει στο δυναμικό του ελπίζοντας πως μπορεί να κάνει τη διαφορά στα άκρα της επίθεσης και όχι μόνο.

Θα είναι πάντως και ένα προσωπικό στοίχημα και για τον ίδιο η παρουσία του στο ρόστερ της Ομόνοιας μετά την αποχώρηση και κυρίως τον τρόπο που έγινε αυτή, από την Πάφο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μπεργκ γνωρίζει πολύ καλά πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει μέσα στη σεζόν και κυρίως τι μπορεί να δώσει στην ομάδα.

