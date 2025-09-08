ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ομόνοια: Τα εισιτήρια με Ακρίτα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ομόνοια: Τα εισιτήρια με Ακρίτα

Η Ομόνοια ενημερώνει για την προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα με τον Ακρίτα στο ΓΣΠ

Από την Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, στις 09:00, αρχίζει η διάθεση των εισιτηρίων του εντός έδρας αγώνα με τον Ακρίτα Χλώρακας για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου στο στάδιο ΓΣΠ και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Διάθεση Εισιτήριων

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα και των εισιτηρίων διαρκείας.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου (Λεωφόρος Λεμεσού 241, Νήσου, 2571) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Παπανικολή (οδός Παπανικολή 5) – Τηλ: 22104848

Green Boutique Λεμεσού (Αγίας Σοφίας 50, 3065 Κάτω Πολεμίδια) – Τηλ: 25020613

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Σάββατο 09:00 – 14:00

Green Boutique Λεμεσού

Τρίτη με Παρασκευή | 15:00 – 19:00

Online Ticketing:

Τρίτη από τις 09:00 μέχρι το Σάββατο η ώρα 19:45

Ταμεία Γ.Σ.Π:

Σάββατο 13/09 ημέρα αγώνα | 17:30 – 19:00

Τρόποι Πληρωμής

– Green Boutique Παπανικολή, Νήσου, Λεμεσού και Ταμεία ΓΣΠ: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα

– Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

Οι τιμές εισιτηρίων είναι:

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Tags

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη