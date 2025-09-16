Χωρίς Άλβαρες στο Άνφιλντ η Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει χωρίς τον Χούλιαν Άλβαρες στον αγώνα της Τετάρτης με τη Λίβερπουλ για το Champions League, καθώς ο παίκτης συνεχίζει να αναρρώνει από την ενόχληση που τον ανάγκασε να αποχωρήσει στον τελευταίο αγώνα της LaLiga εναντίον της Βιγιαρεάλ, ανακοίνωσαν οι «Ροχιμπλάνκος».

Ο 25χρονος Αργεντινός νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος έχει ένα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια φέτος, αντικαταστάθηκε στο δεύτερο ημίχρονο της εντός έδρας νίκης της Ατλέτικο με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ το Σάββατο.

Οι Τιάγκο Αλμάδα, Χοσέ Μαρία Χιμένες, Άλεξ Μπαένα και Τζόνι Καρντόσο (διάστρεμμα στον αστράγαλο) δεν ήταν επίσης σε θέση να ταξιδέψουν ως μέρος της 22μελούς αποστολής του Ντιέγκο Σιμεόνε για τον αγώνα στο Άνφιλντ.