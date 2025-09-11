Άφθονο χρήμα από πωλήσεις

Τα 12 εκατομμύρια άγγιξαν οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών στους τελευταίους 25 μήνες, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Άρη, Πάβελ Κογκνίτζε. Και τόνισε πως «αποτελεί ρεκόρ, όχι μόνο για την Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή». Για να προσθέσει: «Ο στόχος μας δεν είναι να είμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά να έχουμε οικονομική επάρκεια με τις πωλήσεις». Αυτές οι πωλήσεις αφορούν εννέα ποδοσφαιριστές.

Στη συνέντευξη Τύπου έγιναν αναφορές σε εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τα 95 χρόνια ιστορίας του σωματείου αλλά και το κοινωνικό έργο του Άρη. «Προσπαθούμε να στηρίζουμε όσους έχουν ανάγκη. Είναι τρόποι να διατηρούμε ζωντανό το DNA του Άρη και να βοηθάμε παιδιά και κόσμο που χρειάζονται στήριξη», σημείωσε ο Κογκνίτζε. Όσον αφορά τους εορτασμούς για τα 95 χρόνα, αυτοί θα κορυφωθούν στις 3 Οκτωβρίου, που είναι και ημέρα των γενεθλίων της ομάδας.