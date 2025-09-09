Είναι κλισέ μερικές φορές να λέμε «ευεργετική η διακοπή», όμως στην περίπτωση του Απόλλωνα, είναι μια φράση που ταιριάζει γάντι. Και αυτό γιατί ήθελε ανασύνταξη μετά το άσχημο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, μιας και ηττήθηκε σε δύο ισάριθμα ματς και επειδή δόθηκε η ευκαιρία σε ανέτοιμους παίκτες να πλησιάσουν τους υπόλοιπους. Σε αυτή την κατηγορία είναι ο Λάζαρ Μάρκοβιτς, ο Μπράντον Τόμας αλλά και ο Πραξιτέλης Βούρος που ήταν στα πιτς.

Όπως γίνεται αντιληπτό, με την είσοδο αυτών των τριών ο Απόλλωνας αλλάζει εκ των... έσω με στόχο φυσικά να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός με την επανέναρξη. Και ειδικότερα στη μεσοαμυντική γραμμή που εμφανίστηκαν πολλά κενά.

Και η αποστολή του στο σαββατιάτικο ματς (13/09) θα είναι πολύ δύσκολη αφού θα πάει στην Πάφο να κοντραριστεί με την πρωταθλήτρια ομάδα. Όμως για να υλοποιήσει τους στόχους του, οφείλει να κάνει και υπερβάσεις τέτοιας μορφής.