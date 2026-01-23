Το πρωί μία καλή... ζαριά και το βράδυ νίκη

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έχει έγνοια σε δύο μέτωπα σήμερα (23/01) ο ΑΠΟΕΛ

Στον ΑΠΟΕΛ το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στις δύο διοργανώσεις όπου συμμετέχει η ομάδα. Στο κύπελλο το πρωί και στο πρωτάθλημα το βράδυ. Στις 11 το πρωί, στο ΓΣΠ, θα γίνει η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του κυπέλλου μέσα από την οποία ο ΑΠΟΕΛ θέλει μία... καλή ζαριά που θα του κάνει πιο εύκολο το έργο της πρόκρισης στα ημιτελικά. Οι εφτά ομάδες με τις οποίες μπορεί να κληρωθεί είναι: Πάφος FC, Ε.Ν. Παραλιμνίου, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Απόλλων, Διγενής Μόρφου και ΑΕΛ.

Το βράδυ (19:00), πάλι στο ΓΣΠ, ο ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τις μάχες στο πρωτάθλημα, αντιμετωπίζοντας την υπολογίσιμη ομάδα της Ομόνοιας Αραδίππου, με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο. Ο Πάμπλο Γκαρσία φαίνεται ότι θα έχει στη διάθεσή του τρεις παίκτες που δεν ήταν με τον Απόλλωνα. Και συγκεκριμένα τους Ρόσα, Ντάλσιο και τον νεοφερμένο Αυστραλό αμυντικό Μίλος Ντέγκενεκ. Θα απουσιάσει ο Νανού (λόγω κίτρινων καρτών), ο Μπέλετς (λόγω κόκκινης), καθώς και οι τραυματίες Μάγιερ, Μαϊόλι, Σωτηρίου. Στο πρόγραμμα προπονήσεων μπαίνει σιγά-σιγά ο Παναγιώτης Καττιρτζής, έξι μήνες μετά την εγχείρηση χιαστών, και τον Φεβρουάριο ίσως πάρει και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του σε παιχνίδι! 

