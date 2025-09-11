ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Καθυστερεί η εγγραφή Διαμαντάκου λόγω… Ινδίας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Καθυστερεί η εγγραφή Διαμαντάκου λόγω… Ινδίας

Σε αναμονή παραμένει ο ΑΠΟΕΛ

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δημήτρη Διαμαντάκου, καθώς η καθυστέρηση στην έκδοση του απαιτούμενου εγγράφου από την ινδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημιουργεί εμπόδια στην εγγραφή του παίκτη.

Μολονότι η ΚΟΠ έχει στείλει στην ώρα της όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές στην Ινδία, η γραφειοκρατία και η απουσία άμεσης ανταπόκρισης καθυστερούν την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ο Ελλαδίτης επιθετικός παραμένει εκτός πλάνων, καθώς δεν μπορεί να δηλωθεί στο ρόστερ.

Στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων αισιοδοξούν ότι εντός της αυριανής ημέρας θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά, προκειμένου ο Διαμαντάκος να τεθεί επιτέλους στη διάθεση της ομάδας!

Κατηγορίες

ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη