Καθυστερεί η εγγραφή Διαμαντάκου λόγω… Ινδίας

Όσον αφορά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Δημήτρη Διαμαντάκου, καθώς η καθυστέρηση στην έκδοση του απαιτούμενου εγγράφου από την ινδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία δημιουργεί εμπόδια στην εγγραφή του παίκτη.

Μολονότι η ΚΟΠ έχει στείλει στην ώρα της όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές στην Ινδία, η γραφειοκρατία και η απουσία άμεσης ανταπόκρισης καθυστερούν την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ο Ελλαδίτης επιθετικός παραμένει εκτός πλάνων, καθώς δεν μπορεί να δηλωθεί στο ρόστερ.

Στο στρατόπεδο των γαλαζοκιτρίνων αισιοδοξούν ότι εντός της αυριανής ημέρας θέμα θα ξεκαθαρίσει οριστικά, προκειμένου ο Διαμαντάκος να τεθεί επιτέλους στη διάθεση της ομάδας!