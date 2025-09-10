Ανοίγουν τα χαρτιά τους

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παρουσιάζεται ο Τιμούρ Κετσπάγια για την τρίτη θητεία του στην Ανόρθωση

Έπιασε ήδη δουλειά στην Ανόρθωση ο Τιμούρ Κετσπάγια με σκοπό στην τρίτη του θητεία να βοηθήσει την ομάδα της Αμμοχώστου να έχει όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπέστατη χρονιά εν μέσω των δεδομένων δυσκολιών, λόγω των οικονομικών θεμάτων.

Η διοίκηση της «Κυρίας» θα παρουσιάσει τον Γεωργιανό τεχνικό σήμερα στις 11:00 και τόσο ο Τιμούρ Κετσπάγια όσο και ο πρόεδρος Κυριάκος Πραστίτης θα ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Από τη μια, ο 57χρονος τεχνικός αναμένεται να αναφερθεί στους λόγους που τον έπεισαν να αποδεχτεί την πρόταση για επιστροφή, καθώς και να αναλύσει τους στόχους που θα έχει σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Από την άλλη, ο διοικητικός ηγέτης της Ανόρθωσης, πέραν από την έναρξη της συνεργασίας με τον Κετσπάγια, ενδεχομένως να αναφερθεί και σε άλλα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα.

 

