Παγκόσμιο: Από τη 2η σειρά, στοχεύει ημιτελικό η Ολίβια Φωτοπούλου

Το βράδυ της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:37 ώρα Ιαπωνίας (13:37 ώρα Κύπρου, απευθείας ΡΙΚ) η αθλήτρια τού Κυριάκου Αντωνίου θα βάλει τα πόδια της στον βατήρα τού 2ου διαδρόμου, στη 2η σειρά τού πρώτου γύρου, με στόχο να καλύψει γρηγορότερα από ποτέ τα 200μ. και να βρεθεί στα ημιτελικά. Η πρωταθλήτριά μας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας και είναι πανέτοιμη για την πιο σημαντική κούρσα της στο 2025. Θυμίζουμε ότι σε πρόσφατες δηλώσεις της η πιο γρήγορη Κύπρια αθλήτρια των τελευταίων χρόνων μάς είπε: «Κύριος στόχος είναι να είμαι καλά και να ξεπεράσω τον εαυτό μου! Μια πρόκριση στα ημιτελικά θα με βρει αρκετά ικανοποιημένη. Αυτό που χρειάζομαι είναι καθαρό μυαλό και γρήγορα πόδια! Σωστή εκτέλεση στο πρώτο 100άρι και όλα θα πάνε καλά».

Ο δεύτερος διάδρομος δεν είναι και ο καλύτερος για την Ολίβια Φωτοπούλου, όμως αυτό δεν θα μετρήσει και τόσο στον αγώνα της, αν η ίδια τρέξει όσο γρήγορα μάς έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες διοργανώσεις. Στη σειρά της μετέχουν αρκετά γρήγορες αθλήτριες, με αυτήν που ξεχωρίζει να είναι η Αμερικανίδα Μελίσα Τζέφερσον – Γούντεν, η οποία κατέκτησε την Κυριακή (14/09/25) το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100μ.!!! Μάλιστα, η Τζέφερσον – Γούντεν έχει και τον δεύτερο καλύτερο χρόνο φέτος στον κόσμο στα 200μ. με 21.84! Από τις οκτώ αθλήτριες τής δεύτερης σειράς τού πρώτου γύρου, η δική μας πρωταθλήτρια έχει τον 7ο καλύτερο φετινό χρόνο με 22.90, όμως, επαναλαμβάνουμε ότι σε τέτοιο υψηλό επίπεδο τα πάντα είναι θέμα ημέρας και ευχόμαστε η Ολίβια να βρεθεί στην καλύτερή της. Για τις ημιτελικές σειρές τής Πέμπτης (18/09/25) θα προκριθούν οι τρεις πρώτες αθλήτριες σε καθεμιά από τις έξι σειρές τού πρώτου γύρου, και οι έξι καλύτεροι χρόνοι.