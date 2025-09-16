Ξανά «χρυσός» με τον μαγικό αριθμό 2,36 ο Κερ

Τρίτο συνεχόμενο χρυσό για τον Χάμις Κερ στο ύψος ανδρών. Ο Νεοζηλανδός σούπερ σταρ του αγωνίσματος πήρε την πρώτη θέση και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο με 2,36 στην πρώτη του προσπάθεια, επίδοση που του χάρισε την πρωτιά και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις που κατέκτησε, ήτοι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου του 2024 στη Γλασκώβη και λίγους μήνες αργότερα στο Παρίσι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σημειώνοντας και την κορυφαία φετινή του επίδοση.

Ο αθλητής από την Ωκεανία μονομάχησε με τον Νοτιοκορεάτη Σανγκγιέοκ Γου, ο οποίος έμεινε στα 2,34 και στη δεύτερη θέση με την τρίτη του προσπάθεια, ισοφαρίζοντας την κορυφαία φετινή του επίδοση κι αποτυγχάνοντας αρχικά στα 2.36 και μετά στα 2,38, όπως κι ο Νεοζηλανδός. Τρίτος ήταν ο «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου στο Απελντοορν, ο Τσέχος Γιαν Στέφελα, με 2,31 στη δεύτερη προσπάθεια του, αποτυγχάνοντος τρεις φορές στα 2,34.