Τόκιο 2025: Η Φιάσκα 18η και ο Παπαμιχαήλ 29ος στα 35χλμ. βάδην, εγκατέλειψε η Ντρισμπιώτη

Η 23χρονη αθλήτρια ήταν το πρόσωπο της ελληνικής ομάδας στην έναρξη του 20ου Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο, αφού κατέλαβε την 18η θέση στα 35χλμ. βάδην με 2.59.59. Η νεαρή πρωταθλήτρια βελτίωσε το εφετινό της ρεκόρ σε μια κούρσα σωστής κατανομής δυνάμεων, ψυχραιμίας και ισορροπίας. Η αθλήτρια του Γρηγόρη Κοντού επέλεξε στην αρχή να μείνει πίσω, ωστόσο είδε πως έχει δυνάμεις και σταδιακά, δίχως να πάρει μεγάλο ρίσκο, ανέβασε ρυθμό και κέρδισε πολλές θέσεις.

Η Φιάσκα συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας της, δύο χρόνια από την συμμετοχή της στην διοργάνωση της Βουδαπέστης, όπου δεν μπόρεσε να τερματίσει.

Ο μεγάλος φόβος της αθλήτριας ήταν η ζέστη, που ευτυχώς στη διάρκεια του αγώνα κυμάνθηκε σε υποφερτά επίπεδα και αντιμετωπίστηκε από την ίδια και τον προπονητή της με καλή ενυδάτωση. Η Φιάσκα τερμάτισε κλαίγοντας και έφτασε στη μεικτή ζώνη με δάκρυα στα μάτια εκεί όπου βρήκε την αγκαλιά της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη και του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, που έσπευσαν να την συγχαρούν για την επιτυχία της.

«Περίμενα δυσκολότερες συνθήκες στον αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησε ο καιρός αρκετά, δεν είχε ήλιο και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να είχα κάνει και ένα ατομικό ρεκόρ, δεν πειράζει, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γενικότερα ήθελα να «κτυπήσω» 20άδα και το κατάφερα. Νομίζω μετά τα 20χλμ. ήξερα, καταλάβαινα ότι είχα ακόμα δυνάμεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο αγώνισμα μας. Το 20ο χλμ. είναι ένα δύσκολο σημείο και έλεγα ότι αντέχω. Πλέον θέλω να επικεντρωθώ ακόμη περισσότερο στην προπόνηση μου. Θέλω να κάνω μόνο αθλητισμό γιατί πιστεύω ότι είμαι καλή και μπορώ να κάνω πολύ καλά πράγματα. Του χρόνου θα δοκιμάσω και στην απόσταση του ημιμαραθωνίου γιατί είμαι γρήγορη, παρόλο που δεν το έχω δείξει ακόμη και πιστεύω με μία σωστή και μεθοδική δουλειά, θα κάνω κάτι καλό. Ο κόσμος στην διαδρομή ήταν τρομερός. Αν δεν είχαμε κι αυτούς δεν ξέρω πως θα τα καταφέρναμε. Συνέχιζαν και με στήριζαν, ακόμη κι όταν ξεπερνούσα αθλήτρια της χώρας τους», δήλωσε η Φιάσκα μετά τον τερματισμό της.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ πέτυχε τον πρωταρχικό του στόχο και κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα του στα 35χλμ. βάδην στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο έμπειρος πρωταθλητής διήνυσε την απόσταση σε 2ώρες 42 λεπτά κι επτά δευτερόλεπτα, καταλαμβάνοντας την 29η θέση.

Ο Παπαμιχαήλ έκανε σωστή διαχείριση δυνάμεων και κατάφερε μετά τα μισά της κούρσας να βελτιωθεί στην κατάταξη. Η εκκίνηση δόθηκε στο στάδιο και έπειτα οι βαδιστές κάλυψαν 16 στροφές των 2.000 μ. πριν μπουν και πάλι στο στάδιο για τον τερματισμό.

«Περίμενα λίγο δυσκολότερες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση βγήκα αλώβητος από όλο αυτό. Το τέμπο κινήθηκε λίγο πιο γρήγορα από ότι περίμενα, κρατήθηκα, έπεσε ο ρυθμός βέβαια, αλλά κρατήθηκα. Είμαι χαρούμενος, άλλος ένας τερματισμός στην 29η θέση. Σήμερα ο αγώνας πήγε καλά όπως το είχα προγραμματίσει. Η διαδρομή ήταν φανταστική, οι Ιάπωνες έδειξαν πως αγαπούν το αγώνισμα, καθώς γέμισαν τη διαδρομή στις 07.30, ο καιρός ήταν αρκετά καλός», σχολίασε ο Ελληνας βαδιστής μετά τον τερματισμό.

Νικητής του αγώνα ήταν ο Κανάδος Έβαν Ντούνφε με 2.28.22 και ακολούθησαν ο Βραζιλιάνος, Μπονφίμ και ο Ιάπωνας, Κατσούκι με 2.28.55 και 2.29.16, αντίστοιχα.

Επίσης, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη εγκατέλειψε την κούρσα της στα 35χλμ. βάδην, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μετά το 23ο χιλιόμετρο με ενοχλήσεις στο στομάχι.

Η «χάλκινη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης μέχρι εκείνο το σημείο έκανε πολύ καλό αγώνα και βρισκόταν σταθερά εντός δεκάδας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέρασε το 12ο χιλιόμετρο στην έκτη θέση και κρατήθηκε σε αυτήν για αρκετά χιλιόμετρα. Μετά το 18ο χιλιόμετρο άρχισε να υποχωρεί και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στο 23ο χιλιόμετρο.

Η Ντρισμπιώτη στη διάρκεια της κούρσας είχε την υποστήριξη μελών της οικογένειας της, που ήρθαν στο Τόκιο για να την δουν τόσο στα 35χλμ. βάδην όσο και στα 20χλμ. βάδην, αγώνισμα που δήλωσε πως θα πάρει κανονικά θέση εκκίνησης στην κούρσα του ερχόμενου Σαββάτου.

Οι βαδιστές άρχισαν την ημέρα τους στις 04.00 το πρωί και μπήκαν στο λεωφορείο στις 04.30 για το στάδιο Γιογιογκι όπου έκαναν την προθέρμανση τους. Μαζί τους ήταν και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, που όπως και το 2023 στη Βουδαπέστη έτσι και στο Τόκιο επέλεξε να ακολουθήσει το γκρουπ των βαδιστών και να χειροκροτήσει τον αγώνα τους.

«Αισθανόμουν καλά, η κούρσα πήγε αργά στην αρχή και μετά κάπου βιάστηκα για να ακολουθήσω τον γρήγορο ρυθμό του προπορευόμενου γκρουπ. Στο 20ό χιλιόμετρο, άρχισα να νιώθω περίεργα το στομάχι μου και στην συνέχεια να ζαλίζομαι. Ήμουν στην εκκίνηση μετά από τόσες δυσκολίες, ήθελα να είμαι και στον τερματισμό. Θα μπω στην εκκίνηση των 20χλμ. και εύχομαι να είμαι και στον τερματισμό», δήλωσε η Ντρισμπιώτη.

Τέλος, με δάκρυα στα μάτια πέρασε την γραμμή τερματισμού και η Σοφία Αλικανιώτη, η οποία στο ντεμπούτο της στην απόσταση κατέλαβε την 37η θέση με 3.21.06.

Η αθλήτρια του Ναπολέοντα Κεφαλόπουλου πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν η ολοκλήρωση του αγώνα ξεπερνώντας τις δυσκολίες των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα δήλωσε πως θέλει να διεκδικήσει ανάλογη εμπειρία διεκδικώντας στο μέλλον την παρουσία της και σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

«Αυτή η διοργάνωση μου άνοιξε την όρεξη για την συνέχεια. Είμαι πολύ συγκινημένη με τον σημερινό αγώνα. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή μου Ναπολέων Κεφαλόπουλο, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ήταν μεγάλη η απώλεια που δεν ήταν σήμερα εδώ μαζί μου. Ο αγώνας ήταν μια μεγάλη γιορτή, δεν έχω ξανά ζήσει κάτι αντίστοιχο. Γνωρίζαμε και από τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των συνθηκών, ότι ο στόχος μας δεν ήταν ένα νέο ατομικό ρεκόρ. Στόχος μας ήταν να τερματίσω αξιοπρεπώς και υγιής. Θέλω να διεκδικήσω την συμμετοχή μου και στο Ευρωπαϊκό του 2026 στις νέες αποστάσεις του αγωνίσματος, ωστόσο μέχρι τότε έχουμε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά», είπε η Αλικανιώτη.

Νικήτρια της κούρσας ήταν η Ισπανίδα Μαρία Πέρεζ με 2.39.01.

