Γεμάτο Τάσος Μάρκου, ΑΠΟΕΛ και κακή εμφάνιση

Το γεμάτο Τάσος Μάρκου, το εκτόπισμα του μεγάλου αντιπάλου όπως είναι ο ΑΠΟΕΛ αλλά και η κακή εμφάνιση με τον Ακρίτα από μόνα τους αποτελούν τα τρία μεγάλα κίνητρα για τον προπονητή της Ένωσης, Νταμίρ Κάναντι και τους παίκτες του. Κίνητρα που τίθενται για πρώτη φορά φέτος στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι και που αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση για την Ένωση.

Το γήπεδο και ο ΑΠΟΕΛ

Το γεμάτο γήπεδο δίνει έξτρα ώθηση στον Κάναντι και στους παίκτες. Αύριο θα είναι γεμάτο το Τάσος Μάρκου και οι παίκτες που έτυχαν κριτικής για την άσχημη εμφάνιση στον αγώνα με τον Ακρίτα έχουν το έξτρα κίνητρο να δείξουν την αξία τους. Επίσης το εκτόπισμα του ΑΠΟΕΛ αποτελεί μεγάλη πρόκληση αφού μία επιτυχία πάνω σε ένα μεγάλο αντίπαλο θα αλλάξει κατά πολύ το κλίμα στην ομάδα.

Με αλλαγές

Ο Νταμίρ Κάναντι ετοιμάζει αλλαγές για το αυριανό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Μουσελιάνι επιστρέφει στην ενδεκάδα ενώ θέση διεκδικούν οι Κούστερ, Μπαλούα, Έλλα, Λάτσα, Οκέκε, Σέσκο.