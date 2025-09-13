O Toύμπας και η σχεδόν ίδια ενδεκάδα

Και στο Άλφα Μέγα με Τούμπα στον άσσο. Ο Ιωακείμ Τούμπας θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας και στον αυριανό εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ. Οι δύο πολύ καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε στα παιχνίδια με Ακρίτα και Ομόνοια τον διατηρούν στην εστία της Αχνιώτικης ομάδας. Ο Κύπριος τερματοφύλακας που πήγε για «δεύτερος» ξεκίνησε εντυπωσιακά την παρουσία του στον Εθνικό και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Χρήμα για τον Φλόρες

Ο Λούκας Φλόρες που πέρσι ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στα δύο πρώτα παιχνίδια έμεινε στον πάγκο. Είναι λογικό να μην νιώθει άνετα στον πάγκο αφού περίμενε πως μετά την περσινή εντυπωσιακή χρονιά θα ήταν και φέτος βασικός. Όπως έγινε γνωστό η ΑΕΛ κινήθηκε για την απόκτηση του. Για να παραχωρηθεί ο Φλόρες θα πρέπει να πάρει ζεστό και μάλιστα αρκετό χρήμα ο Εθνικός.

Μια αλλαγή

Η πολύ καλή εμφάνιση με την Ομόνοια οδηγεί τον Ούγκο Μαρτίνς να διατηρήσει την ίδια σχεδόν ενδεκάδα. Και λέμε την ίδια σχεδόν αφού θα προβεί σε μία αναγκαστική αλλαγή. Ο Μπαχανάκ είναι εκτός λόγω τραυματισμού και την θέση του διεκδικούν οι Αγγελόπουλος και Φελίπε.