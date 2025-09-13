Στην 30ή θέση η Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος

Την 30ή θέση στα προκριματικά τού άλματος σε μήκος, κατέλαβε πριν από λίγο η Φίλιππα Φωτοπούλου, στο 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο άρχισε σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο Τόκιο.

Η αθλήτρια τού Ράφαελ Μπλανκέρ, τον οποίο δεν είχε μαζί της στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, είχε ως καλύτερο το πρώτο άλμα της στα 6,25μ. (+0,6 μ/δ) και δεν κατάφερε να βελτιωθεί στη συνέχεια, κάνοντας 6,23μ. (+1,6) στο δεύτερο και 6,07μ. (-0,3) στο τρίτο.

Ο προκριματικός στο μήκος γυναικών σημαδεύτηκε από αρκετές εκπλήξεις, καθώς έμειναν εκτός τελικού σπουδαίες αθλήτριες, με σημαντικές διεθνείς επιτυχίες, όπως η Ιταλίδα Ιαπικίνο, η Βρετανίδα Σόγερς, η Σουηδή Σαγκνιά, η Νιγηριανή Μπρούμε, η Σερβίδα Γκαρντάσεβιτς και άλλες...

Το όριο των 6,75μ. πέρασαν μόνο τέσσερις αθλήτριες, με τη 12άδα του τελικού να κλείνει στα 6,60μ. με την Αιγύπτια Έσρα Όουις. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Φίλιππα Filippa Fotopoulou-Φίλιππα Φωτοπούλου για την προσπάθειά σου. Καλή ξεκούραση!