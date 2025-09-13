Απαραίτητο το διπλό

Η προσοχή των φίλων του ΑΠΟΕΛ στρέφεται εξ ολοκλήρου στον αυριανό αγώνα στο Παραλίμνι, με αντίπαλο την Ένωση. Είναι ένα παιχνίδι-μονόδρομος για τους γαλαζοκιτρίνους καθώς, αν θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να μην σταματήσουν νωρίς τα όνειρα, θα πρέπει να κερδίσουν. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει να κάνει ανάρπαστα τα λίγα εισιτήρια των εκτός έδρας αγώνων. Αυτή τη φορά τα εισιτήρια του παιχνιδιού στο Παραλίμνι εξαφανίστηκαν από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας τους. Έτσι, το «Τάσος Μάρκου» θα είναι έδρα από πλευράς οπαδών...

Στα αγωνιστικά, ο Πάμπλο Γκαρσία έχει αυξημένες επιλογές. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπέλετς, αριστερά ο Σταφυλίδης και δεξιά ο Νάνου. Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Λαΐφη - Μπρόρσον. Στη μεσαία γραμμή σίγουρος είναι ο Ντάλσιο. Εναντίον της Πάφου έπαιξαν οι Μάγιερ και Ρόσα. Αυτή τη βδομάδα θέση θα διεκδικήσει σίγουρα ο Τόμας. Στην επίθεση θα έχουμε αριστερά Κόρμπους, δεξιά Μαϊόλι και σε θέση φορ τον Πιέρο.

Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν οι νεοφερμένοι Μπαλντέ, Διαμαντάκος, αν ήρθε το δελτίο του από την Ινδία και ο Μαρκίνιος.