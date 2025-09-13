Με άνεση στον τελικό και ολοταχώς για το βάθρο ο Καραλής

Με χαρακτηριστική άνεση, ο Εμμανουήλ Καραλής “καθάρισε” στον προκριματικό και έκλεισε τη θέση του στον πρώτο τελικό Παγκοσμίου πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου της καριέρας του.

Ο Καραλής άφησε το αρχικό ύψος, που ήταν 5.40μ, και μπήκε απευθείας στα 5.55μ ένα ύψος το οποίο ξεπέρασε με μεγάλη άνεση. Έπειτα, άφησε το 5.70μ και συνέχισε στα 5.75μ, όπου με ένα εντυπωσιακά ψηλό άλμα το υπερέβη.

Ο ίδιος δεν χρειάστηκε να κάνει περισσότερα άλματα αφού το 5.75μ ήταν αρκετό για να του δώσει την πολυπόθητη πρόκριση στον τελικό.

Το πρώτο βήμα έγινε και πλέον, ο Καραλής, οδεύει προς το μοναδικό βάθρο στο οποίο δεν έχει ανέβει ακόμη. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 15/9 στις 13:49.

