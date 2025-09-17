Να συστηθεί με… κρότο

Δεν είναι λίγο πράγμα να αποκλείεις χωρίς να χάσεις, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Ντιναμό Κιέβου και τον Ερυθρό Αστέρα. Η είσοδός της στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της ήχησε στα πέρατα της Γης. Απόψε (19:45), αυτό το ταξίδι ξεκινάει από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Και το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο θα επιδιώξει να συστηθεί στην υφήλιο με… κρότο. Γιατί η πανδαισία του Champions League είναι γεγονός που ξεφεύγει από την Ευρώπη και το παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Επιδίωξη λοιπόν είναι το βαθμολογικό κέρδος ώστε να μπει με απαιτήσεις στη διοργάνωση, σε ένα οδοιπορικό που θα αντιμετωπίσει επίσης την Μπάγερν Μονάχου (εντός), την Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), τη Μονακό (εντός), τη Γιουβέντους (εκτός), την Τσέλσι (εκτός) και τη Σλάβια Πράγας (εντός). Γνωρίζει πολύ καλά πως θα απαιτηθούν μεγάλες υπερβάσεις, έχει δείξει ωστόσο πως είναι ικανή για όλα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο πιθανόν να ακολουθήσει ξανά πλάνο χωρίς καθαρόαιμο φορ, όπως έπραξε στα εκτός έδρας παιχνίδια των προκριματικών, με τον Ντράγκομιρ να είναι προωθημένος στην κορυφή. Ο Ρουμάνος θα πλαισιώνεται κατά πάσα πιθανότητα από τους Όρσιτς (αριστερά) και Κορέια (δεξιά), ενώ στο κέντρο θα βρίσκονται οι Σούνιτς και Πέπε, οι οποίοι θα έχουν μπόλικη δουλειά. Η τετράδα της άμυνας θα απαρτίζεται από τους Πηλέα και Μπρούνο στα άκρα και τους Γκολντάρ-Λούκασεν στο κέντρο της οπισθοφυλακής, αν και πλέον πιο έτοιμος είναι και ο Νταβίντ Λουίζ που δεν θα είναι έκπληξη αν ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Στο τέρμα θα βρεθεί ξανά ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

«Είμαστε εδώ»

«Το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ», είπε φανερά χαρούμενος ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο στη συνέντευξη Τύπου. «Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε ο αρχιτέκτονας του μεγάλου άθλου της παφιακής ομάδας. Σημείωσε δε πως το πλάνο δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα και ευελπιστεί πως οι παίκτες του θα παίξουν καλό ποδόσφαιρο.

Ο Μπρούνο που εκπροσώπησε τους παίκτες, θα τεθεί αντιμέτωπος με μία πρώην ομάδα του και δήλωσε χαρούμενος. «Είναι όνειρό μου να αγωνίζομαι τέτοιου είδους αγώνες», σχολίασε, καταλήγοντας πως στόχος είναι ένα θετικό αποτέλεσμα.