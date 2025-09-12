Οι μεταδόσεις σήμερα (12/9)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 12/9
Cytavision 1
19:00 Δόξα - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision 5
18:45 Mπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Παρί
Cytavision 6
22:15 Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα
Cytavision 8
22:00 Σεβίλλη - Έλτσε
Novasports 3
21:30 Λεβερκούζεν - Άιντραχτ
Novasports 4
17:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Γκντίνια
20:00{ Μπάσκετ: Mερσίν - Αθηναϊκός
Novasports 5
19:00 Τένις: WTA 250
Novasports 6
23:00 Τένις: WTA 250 Γουαδαλαχάρα
Νοvasports Start
17:00 Eυρωμπάσκετ: Γερμανία - Φινλανδία
21:00 Eυρωμπάσκετ: Ελλάδα - Τουρκία
Νοvasports Prime
19:30 Πάντερμπορν - Μπόχουμ
Cablenet Sports 2
21:45 Mαρσέιγ – Λοριάν