Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (12/9)

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 12/9

Cytavision 1

19:00 Δόξα - Νέα Σαλαμίνα

Cytavision 5

18:45 Mπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Παρί

Cytavision 6

22:15 Μπενφίκα - Σάντα Κλάρα

Cytavision 8

22:00 Σεβίλλη - Έλτσε

Novasports 3

21:30 Λεβερκούζεν - Άιντραχτ

Novasports 4

17:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Γκντίνια

20:00{ Μπάσκετ: Mερσίν - Αθηναϊκός

Novasports 5

19:00 Τένις: WTA 250

Novasports 6

23:00 Τένις: WTA 250 Γουαδαλαχάρα

Νοvasports Start

17:00 Eυρωμπάσκετ: Γερμανία - Φινλανδία

21:00 Eυρωμπάσκετ: Ελλάδα - Τουρκία

Νοvasports Prime

19:30 Πάντερμπορν - Μπόχουμ

Cablenet Sports 2

21:45 Mαρσέιγ – Λοριάν

 

