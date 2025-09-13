Mεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τένις και στίβος - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/09)
ΡΙΚ 2/ΡΙΚ HD
12:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
ΡΙΚ 2/ΡΙΚ HD
16:45 Davis Cup: Τελετή έναρξης
17:00 Davis Cup: Κύπρος - Μονακό
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια - Ακρίτας
Cytavision 3
14:30 Άρσεναλ - Νότιγχαμ
17:00 Νιούκασλ - Γουλβς
19:30 Γουέστ Χαμ - Τότεναμ
22:00 Μπρέντφορντ - Τσέλσι
Cytavision 4
17:00 Φούλαμ - Λιντς
19:00 Γιουβέντους - Ίντερ
21:45 Φιορεντίνα - Νάπολι
Cytavision 5
18:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μονακό
Cytavision 6
11:50 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (Q)
13:10 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (R1)
16:00 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (S)
17:10 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (R2)
18:00 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
Cytavision 7
17:00 Έβερτον - Άστον Βίλα
20:00 Πόρτο - Νάσιοναλ
22:30 Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μ.
Novasports 3
19:30 Μπάγερν Μ. - Αμβούργο
Novasports 4
16:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Αθηναϊκός
19:00 Μπάσκετ: Mερσίν - Γκντίνια
Novasports 5
19:00 Τένις: WTA 250
Novasports 3
16:30 Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ
Novasports Extra 1
16:30 Φράιμπουργκ - Στουτγκάρδη
Novasports Extra 2
16:30 Μάιντς - Λειψία
Novasports Extra 3
16:30 Βόλφσμπουργκ - Κολωνία
Novasports Prime
20:00 Aτρόμητος - Άρης
Novasports Start
21:30 Aνόβερο - Χέρτα
Cablenet Sports 1
20:00 Ανόρθωση - ΑΕΚ
Cablenet Sports 2
20:00 Πάφος FC - Απόλλων
22:05 Οσέρ - Μονακό
Cablenet Sports 3
17:30 Άγιαξ - Ζβόλε
19:45 Ναϊμέγκεν - Αϊντχόφεν
22:00 Φέγενορντ - Χέρενφεν