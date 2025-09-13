ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mεγάλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, τένις και στίβος - Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Σαββάτου (13/09)

ΡΙΚ 2/ΡΙΚ HD

12:30 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

ΡΙΚ 2/ΡΙΚ HD

16:45 Davis Cup: Τελετή έναρξης

17:00 Davis Cup: Κύπρος - Μονακό

Cytavision 1

19:00 Ομόνοια - Ακρίτας

Cytavision 3

14:30 Άρσεναλ - Νότιγχαμ

17:00 Νιούκασλ - Γουλβς

19:30 Γουέστ Χαμ - Τότεναμ

22:00 Μπρέντφορντ - Τσέλσι

Cytavision 4

17:00 Φούλαμ - Λιντς

19:00 Γιουβέντους - Ίντερ

21:45 Φιορεντίνα - Νάπολι

Cytavision 5

18:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μονακό

Cytavision 6

11:50 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (Q)

13:10 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (R1)

16:00 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (S)

17:10 Μoto GP: Grand Prix Σαν Μαρίνο (R2)

18:00 Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός

Cytavision 7

17:00 Έβερτον - Άστον Βίλα

20:00 Πόρτο - Νάσιοναλ

22:30 Φαμαλικάο - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

17:15 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Ρεάλ Μ.

Novasports 3

19:30 Μπάγερν Μ. - Αμβούργο

Novasports 4

16:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Αθηναϊκός

19:00 Μπάσκετ: Mερσίν - Γκντίνια

Novasports 5

19:00 Τένις: WTA 250

Novasports 3

16:30 Χάιντενχαϊμ - Χόφενχαϊμ

Novasports Extra 1

16:30 Φράιμπουργκ - Στουτγκάρδη

Novasports Extra 2

16:30 Μάιντς - Λειψία

Novasports Extra 3

16:30 Βόλφσμπουργκ - Κολωνία

Novasports Prime

20:00 Aτρόμητος - Άρης

Novasports Start

21:30 Aνόβερο - Χέρτα

Cablenet Sports 1

20:00 Ανόρθωση - ΑΕΚ

Cablenet Sports 2

20:00 Πάφος FC - Απόλλων

22:05 Οσέρ - Μονακό

Cablenet Sports 3

17:30 Άγιαξ - Ζβόλε

19:45 Ναϊμέγκεν - Αϊντχόφεν

22:00 Φέγενορντ - Χέρενφεν

