Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026 και η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Παρασκευή.

Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας της Δόξας Κατωκοπιάς με τη Νέα Σαλαμίνα.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Παρασκευή 12.09.2025 / 19:00

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα Κατωκοπιάς – Νέα Σαλαμίνα

Στάδιο Δημήτρη Χάματσου: ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ

Σάββατο 13.09.2025 / 19:00

Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αγία Νάπα

Στάδιο Δημήτρη Χάματσου: Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών

Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών

Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Σπάρτακος Κιτίου

Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή»: ΑΣΙΛ – ΑΕΖ

Κυριακή 14.09.2025 / 19:00

Στάδιο Δημήτρης Χάματσος: Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ.

 

