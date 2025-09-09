Β΄Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025 - 2026 και η αυλαία θα ανοίξει την ερχόμενη Παρασκευή.
Απευθείας από τη Cytavision θα μεταδοθεί ο αγώνας της Δόξας Κατωκοπιάς με τη Νέα Σαλαμίνα.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:
Παρασκευή 12.09.2025 / 19:00
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Δόξα Κατωκοπιάς – Νέα Σαλαμίνα
Στάδιο Δημήτρη Χάματσου: ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ
Σάββατο 13.09.2025 / 19:00
Κοινοτικό Στάδιο Κουκλιών: ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Αγία Νάπα
Στάδιο Δημήτρη Χάματσου: Ηρακλής Γερολάκκου – Εθνικός Λατσιών
Κατωκοπιά / Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης»: Διγενής Μόρφου - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Κοινοτικό Στάδιο Λιοπετρίου: ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Σπάρτακος Κιτίου
Στάδιο «Αμμόχωστος – Επιστροφή»: ΑΣΙΛ – ΑΕΖ
Κυριακή 14.09.2025 / 19:00
Στάδιο Δημήτρης Χάματσος: Χαλκάνορας – Ομόνοια 29Μ.