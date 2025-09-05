Από τον Άρη στην ΑΠΕΑ ο Μάριος Θεοχάρους

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΑΡΗΣ Λεμεσού ανακοινώνει τη μεταγραφή του Μάριου Θεοχάρους στην ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Ο 18χρονος μέσος, γεννημένος στις 30 Ιανουαρίου 2007, εντάχθηκε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2024 από την Κ19 της Ομόνοιας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Μάριο Θεοχάρους για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.»