Με πείσμα για την υπέρβαση η Εθνική

Και απόψε (21:45) στο ΓΣΠ, απέναντι στη Ρουμανία, θα προσπαθήσει να συνοδεύσει τις καλές της παρουσίες στον 8ο όμιλο για τα προκριματικά του Μουντιάλ και με το αποτέλεσμα. Παρουσίες που έχουν πεισμώσει αφού τόσο με Βοσνία (2-1) όσο και με Αυστρία (1-0) αλλά και κόντρα στη Ρουμανία (2-0) εκτός έδρας από λεπτομέρειες δεν ήρθε το βαθμολογικό κέρδος. Μέχρι τώρα μετράμε μία νίκη επί του Σαν Μαρίνο και η πίστη για τη δεύτερη είναι ευδιάκριτη από τις τοποθετήσεις των διεθνών και το πάθος που βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο.

Τόσο η τεχνική ηγεσία όσο και οι διεθνείς θέλουν να πιστεύουν πως εκτιμήθηκε αυτή η προσπάθεια και ο κόσμος θα δώσει μαζικό το «παρών» στο γήπεδο της Λευκωσίας για να στηρίξει τις προσπάθειες. Άλλωστε, πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να «χτίζεται» και εθνική νοοτροπία ώστε να μπορέσει να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός και να έρθει μία διάκριση.

Από μία ώς… καμία

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο ο Απόστολος Μάντζιος να κρατήσει την ίδια ενδεκάδα που ξεκίνησε στην Αυστρία και στην αποψινή μάχη στο ΓΣΠ. Άλλωστε λειτούργησε καλά το πλάνο και το βαθμολογικό κέρδος χάθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Φαμπιάνο λοιπόν θα βρεθεί ξανά κάτω από τα δοκάρια, με τους Σιήκκη και Πηλέα να διατηρούνται στα δύο άκρα της άμυνας. Οι Λαΐφης και Σιέλης θα συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ενώ στο κέντρο αν υπάρξει μία αλλαγή θα αφορά την είσοδο του Κούσουλου αντί του Αρτυματά. Απ' εκεί και πέρα οι Χαραλάμπους και Κάστανος θα συνθέσουν την τριάδα, με τους Λοΐζου και Τζιωνή να είναι μαζί με τον Πίττα η τριπλέτα στη γραμμή κρούσης.

Yπάρχει και ντέρμπι κορυφής

Με μία ομάδα να προκρίνεται απευθείας, το αποψινό ντέρμπι ανάμεσα σε Βοσνία και Αυστρία είναι πολύ καθοριστικό. Οι δύο ομάδες είναι απόλυτες, με τη γηπεδούχο να το επιτυγχάνει σε τέσσερις αγώνες και τη φιλοξενούμενη σε τρεις. Το Σαν Μαρίνο, που σε πέντε αγώνες έχει μηδέν βαθμούς με ένα γκολ υπέρ και 18 κατά, είναι η ομάδα που έχει ρεπό σε αυτή την αγωνιστική.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Βοσνία 4-0-0 10-1 12

2. Αυστρία 3-0-0{ 7-1 9

3. Ρουμανία 2-0-2 8-4 6

4. Κύπρος1-0-3 3-5 3

5. Σαν Μαρίνο 0-0-5 1-18 0