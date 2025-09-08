Μάντζιος: «Μεγαλύτερη πίστη μετά την εμφάνιση κόντρα στην Αυστρία»

Διαβάστε όσα είπε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός:

«Ερχόμαστε για να παίξουμε σε ένα δεύτερο απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως η Ρουμανία. Δεν πέρασε πολύς καιρός από το προηγούμενο παιχνίδι, γνωριζόμαστε και οι δύο. Προερχόμαστε από μια εξαιρετική εμφάνιση στην Αυστρία, κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ομίλου. Δυστυχώς παρά την εικόνα μας στο γήπεδο δεν είχαμε βαθμολογικό όφελος. Παρά την ήττα ήταν πολλαπλά τα οφέλη σαν ομάδα και σαν ομοσπονδία. Μας δίνει περισσότερη πίστη για την σειρά των αγώνων που ακολουθούν. Στόχος μας είναι να έχουμε βαθμολογικό όφελος κόντρα στην Ρουμανία»