ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάντζιος: «Μεγαλύτερη πίστη μετά την εμφάνιση κόντρα στην Αυστρία»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μάντζιος: «Μεγαλύτερη πίστη μετά την εμφάνιση κόντρα στην Αυστρία»

Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη του Άκη Μάντζιου ενόψει του αγώνα της Εθνικής μας με την Ρουμανία.

Διαβάστε όσα είπε ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός:

«Ερχόμαστε για να παίξουμε σε ένα δεύτερο απαιτητικό και δύσκολο παιχνίδι κόντρα σε έναν πολύ καλό αντίπαλο όπως η Ρουμανία. Δεν πέρασε πολύς καιρός από το προηγούμενο παιχνίδι, γνωριζόμαστε και οι δύο. Προερχόμαστε από μια εξαιρετική εμφάνιση στην Αυστρία, κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ομίλου. Δυστυχώς παρά την εικόνα μας στο γήπεδο δεν είχαμε βαθμολογικό όφελος. Παρά την ήττα ήταν πολλαπλά τα οφέλη σαν ομάδα και σαν ομοσπονδία. Μας δίνει περισσότερη πίστη για την σειρά των αγώνων που ακολουθούν. Στόχος μας είναι να έχουμε βαθμολογικό όφελος κόντρα στην Ρουμανία»

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΠΟΕΛΟΜΟΝΟΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη