Με νέα νίκη... «πέταξε» ψηλά η Freedom24 Krasava

Τη δεύτερη -και διαδοχική της- νίκη σε τρεις αγώνες πέτυχε η Freedom24 Krasava ΕΝΥ η οποία επικράτησε με 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο στάδιο «Αμμόχωστος».

Η ομάδα του Ύψωνα πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ανοίγοντας το σκορ στο 15΄ με τον Μπούτνικ ο οποίος σκόραρε με κοντινό σουτ από την καρδιά της περιοχής και διπλασιάζοντας τα τέρματά της με εκτέλεση πέναλτι του Τρούγιτς στο 67΄ (πέντε λεπτά αφότου μπήκε στο ματς).

Στους έξι βαθμούς ανέβηκε η ΕΝΥ η οποία ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τον ΑΠΟΕΛ, χωρίς νίκη (1β.) παρέμεινε η ομάδα της Αραδίππου.

FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ: Ζάντρο, Κυριάκου (90΄ Κύπρου), Ντε Λούκας, Nτα Γκράτσα (82΄ Μπα), Χριστοδούλου, Τσεμπάκ, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Μπαχάσα (62΄ Λίπσκι), Μαξίμ Ντο Κούτο (82΄ Γκονσάλβες), Μπούτνικ (62΄ Τρούγιτς).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μούλεμ, Τελάντερ, Θεοχάρους, Καλλής, Έντουαρντς (66΄ Ζορζίνιο), Μουαντίμπ (66΄ Ποντικός), Φατάι (66΄ Πολυκάρπου), Κάνο (79΄ Μακαουί), Γιασάν.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21΄ Χριστοδούλου, 48΄ Μπαχάσα / 53΄ Έντουαρντς, 59΄ Καλλής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νικόλας Λιοτατής

VAR: Κωνσταντίνος Φωτίου