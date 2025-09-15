ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με νέα νίκη... «πέταξε» ψηλά η Freedom24 Krasava

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με νέα νίκη... «πέταξε» ψηλά η Freedom24 Krasava

Τη δεύτερη -και διαδοχική της- νίκη σε τρεις αγώνες πέτυχε η Freedom24 Krasava ΕΝΥ η οποία επικράτησε με 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο στάδιο «Αμμόχωστος».

Η ομάδα του Ύψωνα πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, ανοίγοντας το σκορ στο 15΄ με τον Μπούτνικ ο οποίος σκόραρε με κοντινό σουτ από την καρδιά της περιοχής και διπλασιάζοντας τα τέρματά της με εκτέλεση πέναλτι του Τρούγιτς στο 67΄ (πέντε λεπτά αφότου μπήκε στο ματς).

Στους έξι βαθμούς ανέβηκε η ΕΝΥ η οποία ισοβαθμεί στη δεύτερη θέση με τον ΑΠΟΕΛ, χωρίς νίκη (1β.) παρέμεινε η ομάδα της Αραδίππου.

FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ: Ζάντρο, Κυριάκου (90΄ Κύπρου), Ντε Λούκας, Nτα Γκράτσα (82΄ Μπα), Χριστοδούλου, Τσεμπάκ, Ντε Ιριόντο, Πάνκοφ, Μπαχάσα (62΄ Λίπσκι), Μαξίμ Ντο Κούτο (82΄ Γκονσάλβες), Μπούτνικ (62΄ Τρούγιτς).

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ:  Κόστιτς, Αντωνίου, Βαν Μούλεμ, Τελάντερ, Θεοχάρους, Καλλής, Έντουαρντς (66΄ Ζορζίνιο), Μουαντίμπ (66΄ Ποντικός),  Φατάι (66΄ Πολυκάρπου), Κάνο (79΄ Μακαουί), Γιασάν.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21΄ Χριστοδούλου, 48΄ Μπαχάσα / 53΄ Έντουαρντς, 59΄ Καλλής

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νικόλας Λιοτατής

VAR: Κωνσταντίνος Φωτίου

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη