Σατσιάς: «Eίναι κάτι που μας προβληματίζει αλλά είμαστε στον σωστό δρόμο»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Αραδίππου Μαρίνος Σατσιάς μετά την ήττα της ομάδας του με 2-0 από τη Freedom24 Krasava ΕΝΥ.

Αναλυτικά...

«Συγχαρητήρια στην Κράσαβα. Να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε. Δεν μπήκαμε καλά στην αρχή και με την πρώτη ευκαιρία σκόραραν. Αν κάποιοι μπορούσαν να ελέγξουν το ματς ήμασταν εμείς. Δεν έχω κανένα παράπονο, χάσαμε ευκαιρίες και στο τέλος είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά. Να πιστέψουμε στον εαυτό μας». 

Για το ότι η ομάδα του δεν σκόραρε ούτε στο τρίτο της παιχνίδι: «Παίξαμε σε ένα γεμάτο «Παπαδόπουλος» και με έναν δυνατό Αρη. Στο πρώτο δεν δεχθήκαμε γκολ και στο δεύτερο ατυχήσαμε στις καθυστερήσεις. Είναι κάτι που μας προβληματίζει ναι αλλά είμαστε σε καλό δρόμο».

