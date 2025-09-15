Γιανέφσκι: «Δουλεύουμε σαν οικογένεια»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Freedom24 Krasava ΕΝΥ Τσέντομιρ Γιανέφσκι μετά την εντός έδρας νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου που ήταν η δεύτερη σερί και ανέβασε την ομάδα του Ύψωνα στη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά...

«Ξέραμε ότι ήταν παιχνίδι που θα κριθεί στη δύναμη. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι και δίκαια προηγηθήκαμε. Είπαμε στο δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσουμε έτσι, μας έβαλε δύσκολα η Ομόνοια Αραδίππου όμως πετύχαμε δεύτερο γκολ. Στη συνέχεια διαχειριστήκαμε το προβάδισμα που πήραμε. Δουλεύουμε σαν οικογένεια. Ήταν μια σημαντική νίκη αλλά είμαστε μόλις στην 3η αγωνιστική. Πανηγυρίζουμε σήμερα και από αύριο κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα και όλο το τιμ».