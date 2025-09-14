Ο Νατέλ έσωσε την... παρτίδα στο 90+8΄ και η ΑΕΛ απέφυγε την ήττα
Ο Εθνικός ήταν κοντά σε μεγάλη απόδραση αλλά ο Νατέλ είχε άλλη... άποψη.
Η ΑΕΛ ήταν με την πλάτη στον τοίχο καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Εθνικό Άχνας με 0-2 μέσα στο «Αlphamega Stadium». Όμως δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση διαρκείας και τον Κυριάκου να σταματά αρκετές φορές του παίκτες του Εθνικού για τρίτο γκολ, πήρε βαθμό στο 90+8΄ με γκολ του Νατέλ.
Αρχικά ο Μπρένο (15΄) είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον Εθνικό ενώ στο 53΄ ο Λομοτέι έκανε το 0-2. Και εκεί που η ΑΕΛ ήταν... χαμένη, ο Σινγκ στο 79΄ την έβαλε ξανά στο... κόλπο για να έρθει το γκολ του Νατέλ για να χαρίσει τον βαθμό στην ομάδα του Πάολο Τραμετσάνι.
Με αυτό τον βαθμό η ΑΕΛ πήγε στους τέσσερις ενώ οι φιλοξενούμενοι παραμένουν αήττητοι σε τρεις αγώνες, φθάνοντας τους πέντε.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
- Τέλος αγώνα
90΄+8- ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ; Ο Νατέλ με μονοκόμματο σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ, φέρνει το ματς στα ίσα.
90΄ - Από πλάγια ο Αντερέγκεν απείλησε ξανά, με τον Κυριάκου να διώχνει σε κόρνερ.
85΄ - Νέο σουτ από τον Σινγκ, ο Τούμπας έδιωξε σε κόρνερ.
81΄ - Ο Αντερέγκεν βρέθηκε απέναντι από τον Κυριάκου, ο οποίος απέκρουσε και κράτησε ζωντανή την ΑΕΛ στη διεκδίκηση κέρδους.
79΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σινγκ με σουτ εκτός περιοχής, νικάει τον Τούμπα και μειώνει για τους γαλαζοκίτρινους.
76΄ - Ο Κέλερ έκανε το πλασέ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από σέντρα του Κονσεϊσάο.
75΄ - Αριστερό βολέ από τον Νατέλ, είπε όχι με υπερένταση ο Τούμπας.
74΄ - Ο Φραντζής έπεσε στα πόδια του Παπαγεωργίου και γλίτωσε την ομάδα του από τρίτο γκολ.
72΄ - Ο Κυριάκου έδιωξε σε κόρερ το δυνατό φάουλ του Μπρένο.
53΄ - ΓΚΟΛ για τον Εθνικό Άχνας: Ο Μπρένο με κόρνερ βρήκε τον αμαρκάριστο Λομοτέι για το δεύτερο γκολ των φιλοξενουμένων.
- Ξεκίνησε το β΄ μέρος
- Τέλος α΄ ημιχρόνου
42΄ - Ο Κυριάκου σταματά το πλασέ του Αντερέγκεν, ο οποίος παρόλο που ήταν μαρκαρισμένος γύρισε και απείλησε την εστία της ΑΕΛ.
23΄ - Σέντρα από τον Κονσεϊσάο, ο Φεριέρ πήρε την κεφαλιά αλλά ήταν έτοιμος ο Τούμπας.
15΄ - ΓΚΟΛ για τον Εθνικό Άχνας: Ο Αντερέγκεν με τακουνάκι έδωσε στον Μπρένο, ο οποίος με αριστερό πλασέ νίκησε τον Κυριάκου και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του.
- Έναρξη α΄ ημιχρόνου
ΑΕΛ: Κυριάκου, Φραντζής, Κέλερ, Στεφάνοβιτς (33΄ Zντραβκόφσκι), Παναγιώτου (46΄ Γουίλερ), Γκλάσβιτς, Κονσεισάο, Ζόκε (68΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Φορεστιέρι (46΄ Νατέλ), Φεριέρ, Σινγκ.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Λομοτέι, Μασάντο (88΄ Σετζιάς), Αγγελόπουλος, Μάια (90+4΄ Μαρτίνς), Κονφέ, Οφόρι, Μπρένο (84΄ Κανέ), Γκονσάλες (46΄ Παπαγεωργίου), Αντερέγκεν.
ΣΚΟΡΕΡ: 79' Σινγκ, 90+7΄ Νατέλ / 15΄ Μπρένο, 53΄ Λομοτέι
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 49΄ Zντραβκόφσκι, 71΄ Κέλερ / 52΄ Αγγελόπουλος, 86΄ Μασάντο, 88΄ Τούμπας
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος