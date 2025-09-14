Ο Νατέλ έσωσε την... παρτίδα στο 90+8΄ και η ΑΕΛ απέφυγε την ήττα

Η ΑΕΛ ήταν με την πλάτη στον τοίχο καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ από τον Εθνικό Άχνας με 0-2 μέσα στο «Αlphamega Stadium». Όμως δεν τα παράτησε και με αντεπίθεση διαρκείας και τον Κυριάκου να σταματά αρκετές φορές του παίκτες του Εθνικού για τρίτο γκολ, πήρε βαθμό στο 90+8΄ με γκολ του Νατέλ.

Αρχικά ο Μπρένο (15΄) είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον Εθνικό ενώ στο 53΄ ο Λομοτέι έκανε το 0-2. Και εκεί που η ΑΕΛ ήταν... χαμένη, ο Σινγκ στο 79΄ την έβαλε ξανά στο... κόλπο για να έρθει το γκολ του Νατέλ για να χαρίσει τον βαθμό στην ομάδα του Πάολο Τραμετσάνι.

Με αυτό τον βαθμό η ΑΕΛ πήγε στους τέσσερις ενώ οι φιλοξενούμενοι παραμένουν αήττητοι σε τρεις αγώνες, φθάνοντας τους πέντε.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

90΄+8- ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ; Ο Νατέλ με μονοκόμματο σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ, φέρνει το ματς στα ίσα.

90΄ - Από πλάγια ο Αντερέγκεν απείλησε ξανά, με τον Κυριάκου να διώχνει σε κόρνερ.

85΄ - Νέο σουτ από τον Σινγκ, ο Τούμπας έδιωξε σε κόρνερ.

81΄ - Ο Αντερέγκεν βρέθηκε απέναντι από τον Κυριάκου, ο οποίος απέκρουσε και κράτησε ζωντανή την ΑΕΛ στη διεκδίκηση κέρδους.

79΄ - ΓΚΟΛ για την ΑΕΛ: Ο Σινγκ με σουτ εκτός περιοχής, νικάει τον Τούμπα και μειώνει για τους γαλαζοκίτρινους.

76΄ - Ο Κέλερ έκανε το πλασέ αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι μετά από σέντρα του Κονσεϊσάο.

75΄ - Αριστερό βολέ από τον Νατέλ, είπε όχι με υπερένταση ο Τούμπας.

74΄ - Ο Φραντζής έπεσε στα πόδια του Παπαγεωργίου και γλίτωσε την ομάδα του από τρίτο γκολ.

72΄ - Ο Κυριάκου έδιωξε σε κόρερ το δυνατό φάουλ του Μπρένο.

53΄ - ΓΚΟΛ για τον Εθνικό Άχνας: Ο Μπρένο με κόρνερ βρήκε τον αμαρκάριστο Λομοτέι για το δεύτερο γκολ των φιλοξενουμένων.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος α΄ ημιχρόνου

42΄ - Ο Κυριάκου σταματά το πλασέ του Αντερέγκεν, ο οποίος παρόλο που ήταν μαρκαρισμένος γύρισε και απείλησε την εστία της ΑΕΛ.

23΄ - Σέντρα από τον Κονσεϊσάο, ο Φεριέρ πήρε την κεφαλιά αλλά ήταν έτοιμος ο Τούμπας.

15΄ - ΓΚΟΛ για τον Εθνικό Άχνας: Ο Αντερέγκεν με τακουνάκι έδωσε στον Μπρένο, ο οποίος με αριστερό πλασέ νίκησε τον Κυριάκου και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του.

Έναρξη α΄ ημιχρόνου

ΑΕΛ: Κυριάκου, Φραντζής, Κέλερ, Στεφάνοβιτς (33΄ Zντραβκόφσκι), Παναγιώτου (46΄ Γουίλερ), Γκλάσβιτς, Κονσεισάο, Ζόκε (68΄ Μιλοσάβλιεβιτς), Φορεστιέρι (46΄ Νατέλ), Φεριέρ, Σινγκ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ: Τούμπας, Ψάλτης, Λομοτέι, Μασάντο (88΄ Σετζιάς), Αγγελόπουλος, Μάια (90+4΄ Μαρτίνς), Κονφέ, Οφόρι, Μπρένο (84΄ Κανέ), Γκονσάλες (46΄ Παπαγεωργίου), Αντερέγκεν.

ΣΚΟΡΕΡ: 79' Σινγκ, 90+7΄ Νατέλ / 15΄ Μπρένο, 53΄ Λομοτέι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 49΄ Zντραβκόφσκι, 71΄ Κέλερ / 52΄ Αγγελόπουλος, 86΄ Μασάντο, 88΄ Τούμπας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος