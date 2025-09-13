ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα πρώτα χαμόγελα για Απόλλων και Ομόνοια και η μάχη στο «Παπ» που δεν είχε νικητή

Η έναρξη της 3ης αγωνιστικής είχε μπόλικο σασπένς. Και είχαμε και τα τρία αποτελέσματα.

Στην Πάφο, ο Απόλλωνας έκανε διπλό και ήταν μία επικράτηση που του τονώνει την ψυχολογία μιας και οι δύο ήττες, τον είχαν φέρει σε δυσμενή θέση. Οι πρωταθλητές που υστέρησαν, προσηλώνονται τώρα στην ιστορική μάχη με τον Ολυμπιακό για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Η Ομόνοια στο ΓΣΠ επιβεβαίωσε τα προγνωστικά κόντρα στον Ακρίτα και με την πρώτη της νίκη, άνοιξε λογαριασμό στο φετινό μαραθώνιο, έχοντας παιχνίδι λιγότερο το οποίο θα δώσει την προσεχή Τετάρτη κόντρα στην ΑΕΚ.

Και στη Λάρνακα, στο ντεμπούτο του Τιμούρ Κετσπάγια, είχαμε ισοπαλία, με την Ανόρθωση και την ΑΕΚ να συμβιβάζονται στο 1-1. Ένα αποτέλεσμα που η κάθε μία το βλέπει με τον δικό της φακό, λόγω της εξέλιξης της αναμέτρησης.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ομόνοια - Ακρίτας Χλ. 3-0

(34΄ Μαέ, 45+1΄ Χατζηγιοβάνης, 58΄ Σεμέδο)

Πάφος FC – Απόλλων 0-1

(56΄ Βέισμπεκ)

Ανόρθωση – ΑΕΚ 1-1

(68΄ Σόσα / 36΄ πέν. Μιλίτσεβιτς)

Κυριακή 14/09

19:00 ΑΕΛ - Εθνικός Άχνας

19:00 Ένωση - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα 15/09

19:00 }Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια Αρ.

19:00 Άρης - Ολυμπιακός

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγων.): Ολυμπιακός - Ε.Ν. Ύψωνα (19/09, 19:00), Ακρίτας Χλ. - ΑΠΟΕΛ (20/09, 19:00), Εθνικός Άχνας - Ανόρθωση (20/09, 19:00), Απόλλων - Ένωση (21/09, 19:00), Ομόνοια Αρ. - Πάφος FC (21/09, 19:00), Ομόνοια - ΑΕΛ (22/09, 19:00), ΑΕΚ - Άρης (22/09, 19:00)

- Στις 17 Σεπτεμβρίου (19:00) θα γίνει ο αναβληθείς αγώνας ανάμεσα σε Ομόνοια και ΑΕΚ για την πρεμιέρα.