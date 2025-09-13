Έχασε τις αισθήσεις του ο Τσακόν, έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο

Ένα άσχημο τραυματισμό υπέστη ο Τσακόν στο 11’ του αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ανάμεσα στην Ανόρθωση και την ΑΕΚ.

Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας έμεινε στο έδαφος χάνοντας τις αισθήσεις του, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Σετίν.

Ο πρώτος που έδωσε πρώτες βοήθειες στον παίκτη της ΑΕΚ ήταν ο Φουρτάδο με την εμπλοκή του να είναι σημαντική ώστε να μην καταπιεί την γλώσσα του ο Τσακόν, ενώ στη συνέχεια μπήκαν και τα ιατρικά επιτελεία. Κρίθηκε αναγκαίο στη συνέχεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου επτά λεπτά.