Έχασε τις αισθήσεις του ο Τσακόν, έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Σημαντική η βοήθεια του Φουρτάδο της Ανόρθωσης μετά που έμεινε στο έδαφος ο παίκτης της ΑΕΚ
Ένα άσχημο τραυματισμό υπέστη ο Τσακόν στο 11’ του αγώνα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» ανάμεσα στην Ανόρθωση και την ΑΕΚ.
Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λάρνακας έμεινε στο έδαφος χάνοντας τις αισθήσεις του, μετά από σύγκρουση που είχε με τον Σετίν.
Ο πρώτος που έδωσε πρώτες βοήθειες στον παίκτη της ΑΕΚ ήταν ο Φουρτάδο με την εμπλοκή του να είναι σημαντική ώστε να μην καταπιεί την γλώσσα του ο Τσακόν, ενώ στη συνέχεια μπήκαν και τα ιατρικά επιτελεία. Κρίθηκε αναγκαίο στη συνέχεια να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου επτά λεπτά.