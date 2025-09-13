Συμβιβασμός στο «Παπ» για Ανόρθωση και ΑΕΚ με γλυκόπικρη γεύση

Με ισοπαλία συνοδεύτηκε η επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο της Ανόρθωσης. Κόντρα στην ΑΕΚ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ, βρήκε τον τρόπο για την ισοφάριση και έτσι οι δύο ομάδες αποκόμισαν από έναν βαθμό

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος αγώνα

86΄ - Από καλή θέση ο Καμπρέρα μετά από εκτέλεση κόρνερ, στέλνει την μπάλα πάνω από τα δοκάρια.

68' - ΓΚΟΛ για την Ανόρθωση: Ο Σόσα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή λίγα λεπτά προηγουμένως, με αριστερό πλασέ ισοφαρίζει το ματς.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+10΄- Από πολύ καλή θέση ο Μάριος Ηλία πλασάρει έξω έπειτα από γύρισμα του Βούκιτς.

45+8΄- Μόλις έξω η νέα κεφαλιά του Φουρτάδο.

12 λεπτά καθυστερήσεις.

38΄- Πολύ καλή ευκαιρία για την Ανόρθωση, με την κεφαλιά του Φουρτάδο να πηγαίνει εκτός μετά από εκτέλεση φάουλ του Κίκο.

36΄- ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ: Ο Μιλίτσεβιτς δεν αστοχεί από τα έντεκα βήματα και ανοίγει το σκορ.

35΄ - Πέναλτι για την ΑΕΚ μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Φουρτάδο.

30′ - Δεν βρήκε σωστά την μπάλα ο Καμπρέρα από τη μικρή περιοχή αλλά βρήκε ωστόσο το οριζόντιο δοκάρι.

Έναρξη α΄ μέρους

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Τάντι, Κίκο, Σατίν, Κατελάρης (78΄ Μπέργκστρομ), Αγκουστίν (46΄ Σόσα), Φουρτάδο, Μ. Ιωάννου (64΄ Αμποάγκι), Θεοδώρου, Ηλία (57΄ Ρίτσαρντ), Βούκιτς.

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιραμόν (77΄ Αμίν), Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Ναλί (77΄ Ιζγκουιέρδο), Πονς, Σουάρεθ, Ιβάνοβιτς, Τσακόν (17΄ Ρούμπιο), Καμπρέρα.

ΣΚΟΡΕΡ: 68΄ Σόσα / 36΄ πέν. Μιλίτσεβιτς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 31΄ Παναγή, 58΄ Κατελάρης, 63΄ Ιωάννου, 83΄ Θεοδώρου / 27΄ Ιβάνοβιτς, 79΄ Καμπρέρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Χριστοφόρου Μάριος

AVAR: Λάμπρου Λάμπρος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης