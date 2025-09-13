Χωρίς Οτσόα και πολλούς άλλους στα πιτς η ΑΕΛ - Η αποστολή

Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας στο «Alphamega Stadium» το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μέμο Οτσόα. 'Ετσι την εστία θα καλύψει μάλλον ο Κεραυνός μετά τη μεταγραφή του Μπράγκα.

Ωστόσο στα πιτς είναι και πολλοί άλλοι. Συγκεκριμένα, ο Μπασέλ Ζράντι (δέχτηκε χτύπημα στην προπόνηση) και έμεινε εκτός ενώ από εκεί και πέρα δεν υπολογίζονται από τον Πάολο Τραμετσάνι ο επίσης τραυματίας Ανδρέας Μακρής όπως και οι Ντύλαν Ουεντραόγκο, Ντένις Τομάλα, Λούκα Μπόγκταν και Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε.