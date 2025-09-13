Χωρίς Οτσόα και πολλούς άλλους στα πιτς η ΑΕΛ - Η αποστολή
Με μειωμένες επιλογές ο Τραμετσάνι για την εντός έδρας δοκιμασία.
Δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ΑΕΛ για τον αγώνα με τον Εθνικό Άχνας στο «Alphamega Stadium» το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, Μέμο Οτσόα. 'Ετσι την εστία θα καλύψει μάλλον ο Κεραυνός μετά τη μεταγραφή του Μπράγκα.
Ωστόσο στα πιτς είναι και πολλοί άλλοι. Συγκεκριμένα, ο Μπασέλ Ζράντι (δέχτηκε χτύπημα στην προπόνηση) και έμεινε εκτός ενώ από εκεί και πέρα δεν υπολογίζονται από τον Πάολο Τραμετσάνι ο επίσης τραυματίας Ανδρέας Μακρής όπως και οι Ντύλαν Ουεντραόγκο, Ντένις Τομάλα, Λούκα Μπόγκταν και Εμμάνουελ Ιμανισίμγουε.