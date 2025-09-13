LIVE: Ομόνοια - Ακρίτας 0-0

Αναμέτρηση με μεγάλο φαβορί στο ΓΣΠ, με την Ομόνοια να υποδέχεται τον Ακρίτα (19:00) και μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον Εθνικό Άχνας, δεν έχει άλλη πολυτέλεια για απώλεια. Και ειδικά μέσα στην έδρα της, στο πρώτο της ματς στο φετινό μαραθώνιο μέσα στο «σπίτι» της. Η διακοπή έφερε ανάσες αλλά και προβλήματα αφού τραυματίστηκαν παίκτες της αλλά έχει το υλικό να τους αντικαταστήσει.

Οι φιλοξενούμενοι με μία νίκη και μία ισοπαλία, έχουν ξεκινήσει ιδανικά και θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα μεγάλο μπαμ και χωρίς άγχος και πίεση, ελπίζουν πως θα αποκομίσουν κέρδος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

18΄ - Λάθος στη μεσαία γραμμή της Ομόνοιας, ο Ρομό πήγε κάθετα αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

17΄ - Ο Φερνάντες έκλεψε στο κέντρο, προχώρησε και έκανε το σουτ, το οποίο κατέληξε στα χέρια του Φαμπιάνο.

8΄ - Σέντρα του Σεμέδο, η προβολή του Χατζηγιοβάνη πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Έναρξη του β΄ μέρους

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Άιτινγκ, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Μαέ.

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ.: Περντρέου, Ανανγκ, Φερνάντες, Άντονι, Χατζηπασχάλης, Ιωάννου, Ρεϊνολντς, Τόπιας, Ζάμπελιν, Χατζηβασίλης, Ρόμο.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Α. Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Πέτρου Πέτρος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα