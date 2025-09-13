Έσπασε κατάρα τρεισήμισι χρόνων ο Απόλλωνας, κέρδισε την Πάφο FC

Μετά από τρεισήμισι χρόνια ο Απόλλωνας βρήκε τον τρόπο να κερδίσει την Πάφο FC, φεύγοντας με διπλό με 1-0 από το «Στέλιος Κυριακίδης» για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, σε έναν αγώνα με αρκετή ένταση που είχε αποτέλεσμα να δοθούν έξι κόκκινες, τρεις σε παίκτες και τρία σε μέλη των τεχνικών επιτελείων.

Αυτοί είναι οι πρώτοι βαθμοί για την ομάδα της Λεμεσού που προερχόταν από δύο ήττες (Άρη, ΕΝΎψωνα), ενώ για τους πρωταθλητές ήταν οι πρώτοι χαμένοι βαθμοί στο δεύτερο παιχνίδι τους στην τρέχουσα σεζόν.

Για τον Απόλλωνα είναι η πρώτη νίκη κόντρα στην Πάφο μετά τις 22 Ιανουαρίου 2022 και εκ τότε ακολούθησαν 16 παιχνίδια, με την παφιακή ομάδα να παίρνει 11 νίκες και τα άλλα να λήγουν ισόπαλα.

Τα πάντα που καθόρισαν την τύχη του παιχνιδιού έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκίνησε με την αποβολή του Λουκάσεν στο 47΄. Εννέα λεπτά αργότερα (56') οι φιλοξενούμενοι εκμετταλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημά τους, όταν μετά από σουτ του Μπράουν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης ο Βέισμπεκ με σουτ την έστειλε στα δίχτυα για να γίνει το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης σκόραρε και στο 84' όμως ορθά ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ δυο λεπτά αργότερα για σκληρό φάουλ στον Νταβίντ Λουίζ είδε δεύτερη κίτρινη και άφησε και τον Απόλλωνα με δέκα παίκτες. Μάλιστα, οι γαλάζιοι ολοκλήρωσαν με εννέα παίκτες τον αγώνα καθώς στις καθυστερήσεις την άγουσα για τα αποδυτήρια πήρε και ο Σπόλιαριτς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

90+9' ΚΟΚΚΙΝΗ: Φάουλ έξω από την περιοχή από τον Σπόλιαριτς στον Κίνα και με δεύτερη κίτρινη αποβάλλεται κι αυτός

86' - ΚΟΚΚΙΝΗ: Σκληρό φάουλ του Βέισμπεκ που παίρνει κι αυτός την άγουσα για τα αποδυτήρια

84' - Σκοράρει ο Απόλλωνας με τον Βέισμπεκ όμως ακυρώνεται σωστά για οφσάιντ

56΄ - ΓΚΟΛ για τον Απόλλωνα: Αρχικά το σουτ από τον Βέισμπεκ σταμάτησε στο δοκάρι, κακό διώξιμο στη συνέχεια, με τον Γκασπάρ να απειλεί με κεφαλιά τον Μιχαήλ και στην επαναφορά ο Βέισμπεκ με νέο βολέ, έβαλε τον Απόλλωνα μπορστά σκορ.

48' - ΚΟΚΚΙΝΗ: Ο Λούκασεν αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για φάουλ στον Τόμας. Με δέκα παίκτες η Πάφος FC

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

41' - Στα χέρια του Λέουβενμπεργκ το μακρινό σουτ από τον Λάνγκα

20'- O Ντουοντού, μετά από σέντρα του Γκασπάρ, βρέθηκε φάτσα σε κενή εστία όμως έκανε δύσκολα την κεφαλιά με τη μπάλα να πηγαίνει έξω

12' - Πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, ο Μιχαήλ κόβει με τα πόδια το πλασέ του Μαλεκκίδη

1' - Έναρξη του αγώνα

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Λούκασεν, Λάνγκα (46' Μίμοβιτς), Μπρούνο, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ (78' Ντιμάτα), Όρσιτς (60΄ Ζάζα), Κορέια (79' Κίνα), Άντερσον (51' Λουίζ).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Λέουβενμπεργκ, Γκασπάρ (60′ Σιήκκης), Βούρος, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Λιούμπιτς, Μπράουν (71′ Σπόλιαριτς), Βέισμπεκ, Μάρκοβιτς (59′ Γιουσέφ), Ντουοντού (80′ Βρίκκης), Τόμας (82′ Μάρκες)

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 56΄ Βέισμπεκ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 23' Λούκασεν, 76' Λουίζ, 76' Μορέιρα / 5' Μάρκοβιτς, 29' Μαλεκκίδης, 39' Γκασπάρ, 62΄ Βούρος, 76' Τόμας, 90+8' Σιήκκης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 48΄ Λούκασεν (δεύτ. κίτρ.) / 86' Βέισμπεκ (δεύτ. κίτρ.), 90+9' Σπόλιαριτς (δεύτ. κίτρ.)

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας